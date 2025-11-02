Королевский побег: в чём секрет спешного переезда принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Культура

Кенсингтонский дворец официально подтвердил переезд принца Уильяма и Кейт Миддлтон с детьми в коттедж Форест-Лодж. Семья ускорила запланированный на конец года переезд, воспользовавшись школьными каникулами.

Королевская семья
Фото: commons.wikimedia.org by Number 10, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Новая резиденция в Большом Виндзорском парке должна стать "вечным домом" для семейства. По данным инсайдеров, супруги стремились к свежему старту после сложного периода.

"Коттедж "Аделаида" ассоциируется у них с очень трудными моментами. Именно там прошли их самые тяжёлые времена", — приводит Daily Mail слова источника, знакомого с ситуацией.

Историческое здание XVIII века расположено в двух километрах от резиденции принца Эндрю. Переезд позволит детям адаптироваться к новой обстановке, пока у них есть свободное время от школьных занятий.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
