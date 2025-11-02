Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Суда-краболовы получат новый шанс: банк ВТБ вложил миллиарды в проект
Кожа на грани нервного срыва: осенние процедуры, после которых лицо не узнаешь
Меньше, чем ожидали: Лолита Милявская шокировала размером своей пенсии
Ефремов может снять судимость досрочно: какие условия должен выполнить актёр
Опасный манёвр без причин: как пожаловаться на водителя, который тормозит ради урока
Витамин долголетия: почему без омега-3 мозг стареет быстрее и теряет способность к запоминанию
От иллюзий к правде: как алкоголь обманывал Джессику Симпсон и как она победила зависимость
Белок из постной миски: продукты, которые заменят мясо и не дадут упасть силам
Мозг, мур и манипуляция: как кошки управляют нами, оставаясь невинными

ФПБК требует включить Артемия Троицкого* в список террористов: причина

1:03
Культура

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин предложил включить музыкального критика Артемия Троицкого* в список террористов.

Артемий Троицкий
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Артемий Троицкий

По словам Бородина, Троицкий, признанный иностранным агентом, призывал к расправе над политиками и распространял ложную информацию о СВО. Глава ФПБК считает, что статус иноагента не препятствует продолжению "ядовитой пропаганды".

"Статус иноагента для таких людей — это лишь формальность. Она не останавливает ядовитую пропаганду, которую Троицкий продолжает изливать на вражеских каналах", — отметил Бородин в Telegram-канале.

Под его руководством уже подготовлены обращения в компетентные ведомства с просьбой проверить деятельность критика. Бородин настаивает, что высказывания Троицкого представляют собой не критику, а прямое разжигание и содействие террору.

* Артемий Троицкий признан в России иностранным агентом по решению Минюста

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Запах, который не выносит ни одна мышь: старый рецепт снова спасает урожай без капканов и крови
Садоводство, цветоводство
Запах, который не выносит ни одна мышь: старый рецепт снова спасает урожай без капканов и крови
Прикурили по привычке — остались без авто: старый метод стал смертельно опасным для электроники
Авто
Прикурили по привычке — остались без авто: старый метод стал смертельно опасным для электроники
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Шоу-бизнес
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Популярное
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы

Евросоюз обсуждает возможность введения новой торговой меры, которая может значительно изменить характер экономических отношений с Китаем.

ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Вершина, которая переписала географию: почему Эверест — лишь тень настоящего гиганта
Вершина, которая переписала географию: почему Эверест — лишь тень настоящего гиганта
Кто успел первым, тот уехал: автомобили разбирают онлайн быстрее, чем скидки исчезают
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Зимняя проверка авто: простые шаги спасут от дорогостоящего ремонта Валерия Жемчугова Проблемы образования в России: опыт учителя с 45-летним стажем работы Виктор Пахомов США теряют влияние в Азии — роковой просчёт Трампа на прошедших саммитах АТР Любовь Степушова
Запах, который не выносит ни одна мышь: старый рецепт снова спасает урожай без капканов и крови
Дыхание прошлого: лёд Антарктиды поведал, какой была Земля до человека
Переписанная история Homo sapiens: где на самом деле зародилась цивилизация
Переписанная история Homo sapiens: где на самом деле зародилась цивилизация
Последние материалы
Движение — смазка для суставов: почему они болят не от старости, а от лени, и как вернуть лёгкость
Дайкон не любит грубость: как правильно вытащить японскую редьку из земли
Жуткая красота Вселенной: телескоп сфотографировал туманность-монстра
Роберт Инглунд получил звезду на Аллее славы: почему церемония прошла в канун Хэллоуина
В США изучают возможность новой волны долларизации мировой экономики
Яблочное изобилие: Калужская область собирает урожай, о котором мечтают все садоводы
Они решают больше, чем каблуки: как выбрать колготки, чтобы ноги выглядели безупречно
Детали, которые старят интерьер: ошибки, превращающие квартиру в бабушкино ретро
Вопреки Голливуду: эти звёзды отказались менять имена — и вот что из этого вышло
Недостаток кислорода ночью: почему аденоиды имеют влияние на мозг и поведение ребёнка
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.