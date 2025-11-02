ФПБК требует включить Артемия Троицкого* в список террористов: причина

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин предложил включить музыкального критика Артемия Троицкого* в список террористов.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Артемий Троицкий

По словам Бородина, Троицкий, признанный иностранным агентом, призывал к расправе над политиками и распространял ложную информацию о СВО. Глава ФПБК считает, что статус иноагента не препятствует продолжению "ядовитой пропаганды".

"Статус иноагента для таких людей — это лишь формальность. Она не останавливает ядовитую пропаганду, которую Троицкий продолжает изливать на вражеских каналах", — отметил Бородин в Telegram-канале.

Под его руководством уже подготовлены обращения в компетентные ведомства с просьбой проверить деятельность критика. Бородин настаивает, что высказывания Троицкого представляют собой не критику, а прямое разжигание и содействие террору.

* Артемий Троицкий признан в России иностранным агентом по решению Минюста