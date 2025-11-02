Рейв в Ленфильме вызвал гнев Цыгановой: певица требует прекратить пляски на костях

Певица Вика Цыганова резко осудила проведение рейв-вечеринки в здании "Ленфильма". В Telegram-канале артистка назвала мероприятие нарушением моральных норм и "плясками на костях", особенно отметив неподходящее время для подобных развлечений.
Цыганова подчеркнула, что провокационные мероприятия противоречат традиционным ценностям и наносят ущерб репутации исторической киностудии. По её словам, контраст между прошлым величием "Ленфильма" и современными развлечениями вызывает недоумение.
"Город-герой выходит за рамки приличия, удивляя гостей подобными событиями", — заявила певица, добавив, что регулярные проверки гостей на наличие запрещённых веществ не делают такие вечеринки допустимыми.
Пресс-служба "Ленфильма" в ответ на критику пояснила, что павильон был передан в аренду на общих основаниях. Отмечается, что благодаря усиленной охране и проверке документов мероприятие прошло без серьёзных нарушений и инцидентов.
