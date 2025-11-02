Рейв в Ленфильме вызвал гнев Цыгановой: певица требует прекратить пляски на костях

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:06
Культура

Певица Вика Цыганова резко осудила проведение рейв-вечеринки в здании "Ленфильма". В Telegram-канале артистка назвала мероприятие нарушением моральных норм и "плясками на костях", особенно отметив неподходящее время для подобных развлечений.

Вика Цыганова
Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Вика Цыганова

Цыганова подчеркнула, что провокационные мероприятия противоречат традиционным ценностям и наносят ущерб репутации исторической киностудии. По её словам, контраст между прошлым величием "Ленфильма" и современными развлечениями вызывает недоумение.

"Город-герой выходит за рамки приличия, удивляя гостей подобными событиями", — заявила певица, добавив, что регулярные проверки гостей на наличие запрещённых веществ не делают такие вечеринки допустимыми.

Пресс-служба "Ленфильма" в ответ на критику пояснила, что павильон был передан в аренду на общих основаниях. Отмечается, что благодаря усиленной охране и проверке документов мероприятие прошло без серьёзных нарушений и инцидентов.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
