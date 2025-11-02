Ленфильм после рейва: ироничный ответ киностудии на обвинения в мракобесии

Киностудия "Ленфильм" официально подтвердила факт проведения рейв-вечеринки в ночь на 2 ноября. Арендатором выступил проект Kontrkult, имеющий опыт организации мероприятий на знаковых площадках города.

Фото: commons.wikimedia.org by Ленфильм, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Киностудия "Ленфильм" в Санкт-Петербурге

В пресс-службе подчеркнули, что мероприятие проходило с соблюдением всех мер безопасности. На входе проверяли документы, не допускали нетрезвых гостей, на территории дежурили медики и пожарные.

"Вместе с тем, надеемся, что участники мероприятия смогли познакомиться с культурными проектами, например, с выставкой "Русский Гамлет", посвящённой 100-летнему юбилею Иннокентия Смоктуновского", — с иронией отметили представители киностудии в комментарии "Фонтанке.ру".

Ранее издание 78.ru описывало вечеринку как мероприятие с "полуголыми молодыми людьми в масках", превратившее историческое здание в площадку для "мракобесия".