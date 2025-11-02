Анна Винтур призналась, как управляет Vogue: неожиданные секреты

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Культура

В Дубае открылся международный женский форум WE Convention, собравший российских знаменитостей и мировых экспертов. Центральным событием первого дня стало выступление Анны Винтур, которая поделилась профессиональными инсайдами.

Анна Винтур
Фото: commons.wikimedia.org by UKinUSA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Анна Винтур

Главный редактор Vogue с 37-летним стажем неожиданно заявила о отсутствии у себя творческих способностей. Вместо этого она назвала своими сильными сторонами управление процессами и умение распознавать таланты.

"Я плохо работаю руками, плохо придумываю. Я умею управлять процессами, распознавать таланты и нанимать лучших", — призналась Винтур, чьи слова передаёт Telegram-канал "Антиглянец".

Она также раскритиковала удалённый формат работы, назвав его убийцей креативности.

Особое место в выступлении заняли воспоминания о Карле Лагерфельде. Винтур назвала его главной фигурой в индустрии моды, подчеркнув их многолетнюю дружбу и разговоры на отвлечённые темы.

В большом интервью The New Yorker журналистка признавалась, что слухи о тотальном контроле с её стороны сильно преувеличены.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
