Ансамбль Чистая классика в Зарядье: музыка, которая дышит смыслом

3:05
Культура

10 ноября в Малом зале "Зарядье" прозвучит программа, где каждая нота — не просто звук, а взгляд вглубь человеческой души. Ансамбль "Чистая классика" — уникальное содружество музыкантов Москвы и Петербурга, объединённых редким чувством внутреннего согласия и общей идеей: камерное музицирование как высшая форма музыкального общения.

Художественный руководитель ансамбля Чистая классика Виктор Ямпольский
Фото: Пресс-служба ансамбля Чистая классика
Художественный руководитель ансамбля Чистая классика Виктор Ямпольский

В составе ансамбля — артисты, чьи имена давно стали синонимом подлинного мастерства: меццо-сопрано Наталья Савинова, флейтист Николай Попов, скрипач Ярослав Красников, альтист Алексей Попов, виолончелист Виктор Козодов и пианист, художественный руководитель ансамбля Виктор Ямпольский.
Каждый из них — самостоятельная художественная величина, но именно вместе они создают тот особый звуковой ландшафт, где исчезают границы между сценой и слушателем.

В программе вечера

  • Соната си минор для флейты и фортепиано Иоганна Себастьяна Баха — не просто барочная форма, а музыкальная икона, в которой сквозь стройную архитектуру полифонии проступает история Страстей и Воскресения.
    Юношеская Соната для альта и фортепиано Феликса Мендельсона — уникальный порыв пятнадцатилетнего гения, предвосхитившего эпоху романтизма и доказавшего, что вдохновение не знает возраста.
    Фортепианный квартет до минор Иоганнеса Брамса — диалог с судьбой, трагическая исповедь, где даже цитата из Пятой симфонии Бетховена не приносит освобождения, а лишь открывает дверь в мистическую бесконечность.
  • "Четыре песни" Брамса для голоса и фортепиано — это его творческая лаборатория, где на стихи поэтов он создает образы от наивных народных до философских трагических и глубоких, которые потом можно узнать в его камерных и симфонических произведениях.
  • И, наконец, "Семь испанских народных песен" Мануэля де Фальи — музыка страсти, ревности, света и боли, в которой народные мелодии обретают изысканную ювелирную оправу.

"Камерная музыка — это не жанр, а способ разговора. В ней нет расстояния между автором, исполнителем и слушателем. Есть только дыхание, передающееся от одного сердца к другому", — говорит Виктор Ямпольский.

Ансамбль "Чистая классика" активно выступает в российских регионах, на Новых территориях и за рубежом, неся в каждое пространство ту самую "высокую миссию" — сохранить живую традицию камерного исполнительства и вернуть музыке её главное предназначение: быть искусством человеческого общения.

10 ноября прозвучит именно такая музыка — не для внешнего эффекта, а для внутреннего света.

Партнер ансамбля "Чистая классика" — ПАО "Банк ПСБ".

Начало в 19:00.

Билеты по ссылке

Адрес: ул. Варварка, 6 стр. 4

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
