Ансамбль Чистая классика в Зарядье: музыка, которая дышит смыслом

10 ноября в Малом зале "Зарядье" прозвучит программа, где каждая нота — не просто звук, а взгляд вглубь человеческой души. Ансамбль "Чистая классика" — уникальное содружество музыкантов Москвы и Петербурга, объединённых редким чувством внутреннего согласия и общей идеей: камерное музицирование как высшая форма музыкального общения.
В составе ансамбля — артисты, чьи имена давно стали синонимом подлинного мастерства: меццо-сопрано Наталья Савинова, флейтист Николай Попов, скрипач Ярослав Красников, альтист Алексей Попов, виолончелист Виктор Козодов и пианист, художественный руководитель ансамбля Виктор Ямпольский.
Каждый из них — самостоятельная художественная величина, но именно вместе они создают тот особый звуковой ландшафт, где исчезают границы между сценой и слушателем.
"Камерная музыка — это не жанр, а способ разговора. В ней нет расстояния между автором, исполнителем и слушателем. Есть только дыхание, передающееся от одного сердца к другому", — говорит Виктор Ямпольский.
Ансамбль "Чистая классика" активно выступает в российских регионах, на Новых территориях и за рубежом, неся в каждое пространство ту самую "высокую миссию" — сохранить живую традицию камерного исполнительства и вернуть музыке её главное предназначение: быть искусством человеческого общения.
10 ноября прозвучит именно такая музыка — не для внешнего эффекта, а для внутреннего света.
Партнер ансамбля "Чистая классика" — ПАО "Банк ПСБ".
Начало в 19:00.
Билеты по ссылке
Адрес: ул. Варварка, 6 стр. 4
