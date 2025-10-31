Новая критика Роулинг: почему писательница выступила против журнала Glamour

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Культура

Джоан Роулинг высказала недовольство решением журнала Glamour включить трансгендерных* женщин в список "Женщин года".

Джоан Роулинг
Фото: commons.wikimedia.org by Daniel Ogren from Jefferson, Maryland, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Джоан Роулинг

Писательница отреагировала на обложку издания в своём аккаунте в социальной сети X.

"Я выросла в эпоху, когда женские журналы внушали девочкам, что им нужно быть худее и красивее. А теперь эти же журналы утверждают, что мужчины — лучшие женщины, чем они сами", — написала Роулинг.

Её комментарий собрал десятки тысяч реакций всего за несколько часов.

Это не первое высказывание автора книг о Гарри Поттере на данную тему. Напомним, что в 2020 году Роулинг впервые столкнулась с массовой критикой после серии публикаций о трансгендерных людях. Тогда её позиция вызвала волну негодования в соцсетях.

Многие актёры из экранизаций произведений писательницы публично дистанцировались от её взглядов. Сама Роулинг признавалась, что не может простить Дэниелу Редклиффу и Эмме Уотсон отсутствия поддержки в период травли.

* "Международное общественное движение ЛГБТ" признано экстремистским и запрещено в РФ

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
