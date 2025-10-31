Дуров в Дубае: разочарование в Европе стало причиной громкого заявления – детали

Культура

Павел Дуров, выступая на форуме Blockchain Life в Дубае, откровенно рассказал о своих впечатлениях от жизни в разных частях света.

Фото: Flickr by TechCrunch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Павел Валерьевич Дуров

Особенно показательным стало его сравнение Европы и эмирата. Он указал на то, что больше года назад выступал в Дубае, и с тех пор в его жизни произошло немало событий.

"Я провёл какое-то время в Париже. Не знаю, как вы, а я чем больше времени провожу в Европе, тем больше люблю Дубай", — заявил основатель Telegram, косвенно напомнив о своих проблемах с европейскими властями.

Это признание прозвучало на фоне его недавних путешествий по европейским странам. Дуров отметил, что его предпочтения только укрепились после непосредственного сравнения условий жизни.

Параллельно с личными признаниями предприниматель иронично прокомментировал рост числа переезжающих в ОАЭ бизнесменов и представил новый ИИ-проект Cocoon.