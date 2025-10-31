Заявление отца Маска: почему Эррол Маск хочет российский паспорт

79-летний Эррол Маск выразил готовность стать гражданином России. Отец известного предпринимателя Илона Маска находился с визитом в нескольких российских городах.

Фото: YouTube by Anything Goes With James English, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Эррол Маск

На вопрос корреспондентов ТАСС о возможности получения паспорта Маск-старший ответил утвердительно. Он подчеркнул, что рассматривает такое предложение как знак особого уважения.

"Конечно, почему бы и нет. Я удивлён, не ожидал такого вопроса. Это было бы большой честью для меня", — передаёт слова Эррола Маска федеральное агентство.

Во время поездки он посетил Москву, Суздаль и Казань, где общался с IT-специалистами и представителями СМИ. Ранее Маск-старший уже позитивно отзывался о России и её руководстве, критикуя западные СМИ за предвзятость.

Отдельные зарубежные издания тем временем публикуют материалы о старых обвинениях в адрес Эррола Маска, которые сам он категорически отвергает, называя их попыткой давления на сына.