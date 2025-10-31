Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сад под напряжением: метод, который пугает, но рабочий — растения растут сами по себе
Империя на колёсах разваливается: машина мечты сдаёт под весом собственных мифов
Один кусочек — и вы в Мехико: сочное буррито с фаршем и острым томатным соусом
Честь и достоинство под угрозой: почему брат Максима Галкина* обратился в суд
Простые продукты оказываются сильнее БАДов: как питание влияет на мужское здоровье
Личные данные под новым контролем: Россия готовит цифровую реформу вместо устаревшей системы
Полки ломятся от ненужных вещей — вот что точно нужно выбросить перед холодами
В Госдуме объяснили, законно ли банкам менять условия кредитов без согласия клиентов
Ошибаются даже опытные хозяева: как выбрать намордник, чтобы не мучить питомца

Заявление отца Маска: почему Эррол Маск хочет российский паспорт

Культура

79-летний Эррол Маск выразил готовность стать гражданином России. Отец известного предпринимателя Илона Маска находился с визитом в нескольких российских городах.

Эррол Маск
Фото: YouTube by Anything Goes With James English, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Эррол Маск

На вопрос корреспондентов ТАСС о возможности получения паспорта Маск-старший ответил утвердительно. Он подчеркнул, что рассматривает такое предложение как знак особого уважения.

"Конечно, почему бы и нет. Я удивлён, не ожидал такого вопроса. Это было бы большой честью для меня", — передаёт слова Эррола Маска федеральное агентство.

Во время поездки он посетил Москву, Суздаль и Казань, где общался с IT-специалистами и представителями СМИ. Ранее Маск-старший уже позитивно отзывался о России и её руководстве, критикуя западные СМИ за предвзятость.

Отдельные зарубежные издания тем временем публикуют материалы о старых обвинениях в адрес Эррола Маска, которые сам он категорически отвергает, называя их попыткой давления на сына.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Пропавшие в тайге Усольцевы: теперь их телефон выдаёт шокирующую правду
Происшествия
Пропавшие в тайге Усольцевы: теперь их телефон выдаёт шокирующую правду
Люди годами худеют неправильно — вот системный подход, который наконец работает
Новости спорта
Люди годами худеют неправильно — вот системный подход, который наконец работает
7 оттенков лака, которые стирают возраст с рук: выбор мастеров для женщин старше 50 лет
Красота и стиль
7 оттенков лака, которые стирают возраст с рук: выбор мастеров для женщин старше 50 лет
Популярное
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом

Подготовьте окна к зиме. Узнайте, как перевести пластиковые окна в зимний режим и сэкономить на отоплении.

Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale
Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale
Люди годами худеют неправильно — вот системный подход, который наконец работает
Пропавшие в тайге Усольцевы: теперь их телефон выдаёт шокирующую правду
На Крымский мост не пустят гибриды и электромобили: почему, что делать, как проехать Олег Володин Кража в Лувре обернулась рекламой века: витрина маленькой лавки в Эльзасе вызвала неслыханный ажиотаж Игорь Буккер Запотевшие окна? Старый совет с моющим средством: забудьте о сырости навсегда Валерия Жемчугова
Они не вырастают никогда: крошечные породы кошек, которые остаются милыми котятами навсегда
Ноябрь всё меняет: три новых правила для автовладельцев ударят по кошельку и привычкам
3I/Atlas — третье послание из межзвёздного пространства? Заставила заговорить о пришельцах
3I/Atlas — третье послание из межзвёздного пространства? Заставила заговорить о пришельцах
Последние материалы
В Госдуме объяснили, законно ли банкам менять условия кредитов без согласия клиентов
Ошибаются даже опытные хозяева: как выбрать намордник, чтобы не мучить питомца
Салат без соли и перца, который всё равно идеален по вкусу
Величайший вестерн по версии режиссёров: почему им стала итальянская лента
Фамилия как якорь: почему экс-супруга Дмитрия Диброва не спешит возвращать девичью фамилию
На Крымский мост не пустят гибриды и электромобили: почему, что делать, как проехать
От Зюзи до Лешего: как россияне превращают свои машины в героев с характером
Скандал и бизнес: почему Дибров решил не отбирать фамилию у бывшей жены
Мышцы растут, будто на стероидах — но без них: феномен тренировок с ограничением кровотока
Одна пара обуви — десятки образов: подходит к любым джинсам, от клёш до бойфрендов, и выглядит дорого
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.