Заявление отца Маска: почему Эррол Маск хочет российский паспорт

79-летний Эррол Маск выразил готовность стать гражданином России. Отец известного предпринимателя Илона Маска находился с визитом в нескольких российских городах.
На вопрос корреспондентов ТАСС о возможности получения паспорта Маск-старший ответил утвердительно. Он подчеркнул, что рассматривает такое предложение как знак особого уважения.
"Конечно, почему бы и нет. Я удивлён, не ожидал такого вопроса. Это было бы большой честью для меня", — передаёт слова Эррола Маска федеральное агентство.
Во время поездки он посетил Москву, Суздаль и Казань, где общался с IT-специалистами и представителями СМИ. Ранее Маск-старший уже позитивно отзывался о России и её руководстве, критикуя западные СМИ за предвзятость.
Отдельные зарубежные издания тем временем публикуют материалы о старых обвинениях в адрес Эррола Маска, которые сам он категорически отвергает, называя их попыткой давления на сына.
