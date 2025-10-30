Третий задержанный по делу ограбления Лувра: когда будут найдены украденные сокровища

Французская полиция задержала третьего подозреваемого в ограблении Лувра. Как сообщает BFM TV, арест произошёл вечером в среду, 29 октября, после чего задержанный был помещён под стражу для дальнейшего следствия.
Ранее двое других подозреваемых уже частично признали свою вину в совершении преступления. Прокурор Парижа Лора Бекко подтвердила значительный прогресс в расследовании, однако отметила, что основная задача пока не выполнена.
"В расследовании ограбления музея достигнуты значительные успехи", — заявила Бекко, признав при этом, что украденные драгоценности всё ещё не обнаружены.
Преступная операция была проведена с исключительной скоростью — всего за семь минут злоумышленники похитили ценности из коллекции Наполеона.
Общая стоимость похищенных предметов оценивается в 88 миллионов евро. Инцидент произошёл 19 октября, когда неизвестные проникли в музей и беспрепятственно совершили одно из самых громких ограблений в истории Франции.
