Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот пирог выглядит просто, но вкус у него — как у десерта из дорогого итальянского кафе
Популярная ошибка за столом: эта привычка мешает нормальному пищеварению
Чёрный список для Тарасовой: как скандал в аэропорту уничтожил карьеру актрисы
Режете не туда — останетесь без бутонов: что нужно знать перед обрезкой роз
Не человек, а уже мастер: древний гоминид из Кении заставил пересмотреть происхождение интеллекта
Тревога сжимает грудь, а мысли путаются? Эти простые практики возвращает покой за минуты
Губы мечты без фильтров: как подобрать масло, которое лечит, а не просто блестит
Штраф до 500 000: за что теперь наказывают владельцев жилья при сдаче квартиры
Карты раскрыты: когда ждать снижения ключевой ставки

ГУДОК! в атмосфере Ночи искусств: Театр МОСТ представит зрителям дополнительный показ аншлагового спектакля

Культура

10 ноября в 19:00 на Основной сцене Театра "МОСТ" будет сыграна театральная история о молодых литераторах, вошедших в пантеон отечественной культуры, — состоится специальный показ спектакля "ГУДОК!", приуроченный к Ночи искусств!

Сцена из спектакля Театра МОСТ ГУДОК!
Фото: Пресс-служба театра МОСТ
Сцена из спектакля Театра МОСТ ГУДОК!

Постановка в жанре "документальная фантасмагория" является квинтэссенцией авторского стиля режиссёра Евгения Славутина, которому присущи особенная энергетика, юмор, музыкальность и чувство правды, помогающее различать добро и зло, наполняющее смыслом жизнь.

Спектакль "ГУДОК!", поддержанный Благотворительным фондом развития Студенческого театра МГУ и российским обществом историков транспорта, стал главным событием к 25-летию Театра "МОСТ", получил большой резонанс у зрителей и представителей литературного сообщества.

Постановка с участием самых молодых артистов труппы повествует о Валентине Катаеве, Эдуарде Багрицком, Юрии Олеше, Илье Ильфе и Евгении Петрове — друзьях, коллегах, авторов редакции железнодорожной газеты "Гудок", которые в крохотном пространстве с картонными перегородками создали целый мир — молодую советскую литературу.

Подробнее о спектакле

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Миллиарды на ветер: почему Катар избавляется от Eurofighter спустя всего три года
Военные новости
Миллиарды на ветер: почему Катар избавляется от Eurofighter спустя всего три года
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Наука и техника
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
После укропа грядка словно проклята — но один овощ снимает это проклятие за сезон
Садоводство, цветоводство
После укропа грядка словно проклята — но один овощ снимает это проклятие за сезон
Популярное
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей

В ливийской пустыне археологи нашли мумии, чья ДНК изменила представления о древней истории Африки. Оказалось, что под песками скрывалась целая цивилизация.

7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Слива размером с яблоко: лучшие крупноплодные сорта, которые сражают сладостью
Не спасает даже фонограмма: Соседов сказал, каким певицам пора покинуть сцену без аплодисментов
Бразилия в огне: тень Трампа стоит за кровавыми событиями в Рио Любовь Степушова Безумная идея, которая сработала: юный аспирант случайно приблизил победу над старением Игорь Буккер Батареи греют, а дома холодно: невидимые проблемы с отоплением Валерия Жемчугова
Тренировки, которые возвращают энергию и молодость — без фанатизма и перегрузок
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Последние материалы
Чёрный список для Тарасовой: как скандал в аэропорту уничтожил карьеру актрисы
Режете не туда — останетесь без бутонов: что нужно знать перед обрезкой роз
Не человек, а уже мастер: древний гоминид из Кении заставил пересмотреть происхождение интеллекта
Тревога сжимает грудь, а мысли путаются? Эти простые практики возвращает покой за минуты
Губы мечты без фильтров: как подобрать масло, которое лечит, а не просто блестит
Штраф до 500 000: за что теперь наказывают владельцев жилья при сдаче квартиры
Карты раскрыты: когда ждать снижения ключевой ставки
20 минут спокойствия и здоровья: как медленное питание спасает от лишнего веса и диабета
Ксения Собчак и Владимир Познер на Art Basel: как медиаперсоны провели время в Париже
Один в машине, а проверка пройдена: как убедиться, что фары и стопы работают без помощника
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.