ГУДОК! в атмосфере Ночи искусств: Театр МОСТ представит зрителям дополнительный показ аншлагового спектакля

10 ноября в 19:00 на Основной сцене Театра "МОСТ" будет сыграна театральная история о молодых литераторах, вошедших в пантеон отечественной культуры, — состоится специальный показ спектакля "ГУДОК!", приуроченный к Ночи искусств!

Фото: Пресс-служба театра МОСТ Сцена из спектакля Театра МОСТ ГУДОК!

Постановка в жанре "документальная фантасмагория" является квинтэссенцией авторского стиля режиссёра Евгения Славутина, которому присущи особенная энергетика, юмор, музыкальность и чувство правды, помогающее различать добро и зло, наполняющее смыслом жизнь.

Спектакль "ГУДОК!", поддержанный Благотворительным фондом развития Студенческого театра МГУ и российским обществом историков транспорта, стал главным событием к 25-летию Театра "МОСТ", получил большой резонанс у зрителей и представителей литературного сообщества.

Постановка с участием самых молодых артистов труппы повествует о Валентине Катаеве, Эдуарде Багрицком, Юрии Олеше, Илье Ильфе и Евгении Петрове — друзьях, коллегах, авторов редакции железнодорожной газеты "Гудок", которые в крохотном пространстве с картонными перегородками создали целый мир — молодую советскую литературу.

