После скандала с Кехманом: кто теперь будет руководить МХАТ имени Горького

Культура

Министерство культуры РФ назначило Елену Булукову генеральным директором МХАТ имени Горького. Ранее она занимала должность директора Центрального театра кукол имени Образцова и является лауреатом правительственной премии в области культуры.

Фото: ВКонтакте by Министерство культуры РФ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Елена Булукова

Булукова сменила на этом посту Владимира Кехмана, который возглавлял театр с осени 2021 года. Отставка предыдущего руководителя связана с уголовными делами, возбужденными против него.

Как сообщает Следственный комитет, Кехману инкриминируют присвоение средств при реконструкции МХАТа и получение взятки в виде автомобиля Mercedes стоимостью 27 миллионов рублей. По версии следствия, это было частью "неформальных взаиморасчётов" с подрядчиком за строительные контракты.

В конце сентября Кехман был снят с должности и сейчас находится под подпиской о невыезде. Несмотря на это, он продолжает числиться художественным руководителем Михайловского театра в Санкт-Петербурге.