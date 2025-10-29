После скандала с Кехманом: кто теперь будет руководить МХАТ имени Горького

Министерство культуры РФ назначило Елену Булукову генеральным директором МХАТ имени Горького. Ранее она занимала должность директора Центрального театра кукол имени Образцова и является лауреатом правительственной премии в области культуры.
Булукова сменила на этом посту Владимира Кехмана, который возглавлял театр с осени 2021 года. Отставка предыдущего руководителя связана с уголовными делами, возбужденными против него.
Как сообщает Следственный комитет, Кехману инкриминируют присвоение средств при реконструкции МХАТа и получение взятки в виде автомобиля Mercedes стоимостью 27 миллионов рублей. По версии следствия, это было частью "неформальных взаиморасчётов" с подрядчиком за строительные контракты.
В конце сентября Кехман был снят с должности и сейчас находится под подпиской о невыезде. Несмотря на это, он продолжает числиться художественным руководителем Михайловского театра в Санкт-Петербурге.
В ливийской пустыне археологи нашли мумии, чья ДНК изменила представления о древней истории Африки. Оказалось, что под песками скрывалась целая цивилизация.