Названы претенденты на премию "Оскар"

Американская киноакадемия назвала номинантов на "Оскар". Список был оглашен в Лос-Анджелесе.

Российская картина "Нелюбовь" номинирована в категории "Лучший фильм на иностранном языке". В число претендентов попали киноленты "Зови меня своим именем", "Темные времена", "Дюнкерк", "Прочь", "Леди Берд"

В списке лучших актрис — Салли Хокинс, Фрэнсис Макдормэнд, Марго Робби, Сирша Ронан, Мэрил Стрип. В категории "Лучшая музыка к фильму" на "Оскар" претендуют "Дюнкерк", "Призрачная нить", "Звездные войны: Последние джедаи", "Форма воды", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

Церемония награждения пройдет в Лос-Анджелесе 4 марта.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что кинооператор Джон Бэйли занял должность президента Академии кинематографических искусств и наук, которая присуждает премию "Оскар". Для него эта победа стала неожиданностью, до него пост занимала Шерил Бун Айзекс.

Сейчас Бейли 74 года, за свою карьеру кинооператора он принял участие в создании таких картин, как "Американский жиголо" (1979), "Мисима: Жизнь в четырех главах" (1985), "День сурка" (1993), "Лучше не бывает" (1997), но никогда не получал позолоченную статуэтку.

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