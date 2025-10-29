ChatGPT написал сиквел Игры престолов: реакция Джорджа Мартина и иск в суд

Американский суд разрешил Джорджу Мартину участвовать в коллективном иске против технологических гигантов. Речь идёт о возможном нарушении авторских прав при обучении языковых моделей.

Фото: commons.wikimedia.org by Sanna Pudas, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Джордж Мартин

Поводом стало создание ChatGPT детального плана новой книги из вселенной "Песни льда и пламени". Нейросеть предложила сиквел под названием "Танец с тенями" с новыми персонажами и сюжетными линиями.

Судья Сидни Стейн указал в решении: "Разумное жюри присяжных могло бы установить, что результаты, представленные ChatGPT, в значительной степени схожи с работами истцов".

Иск Мартина стал частью коллективного дела десятков известных писателей. Все они утверждают, что их произведения использовали для обучения ИИ без разрешения. Суд ещё должен решить, применимо ли в этом случае право на "добросовестное использование".

