ChatGPT написал сиквел Игры престолов: реакция Джорджа Мартина и иск в суд

Американский суд разрешил Джорджу Мартину участвовать в коллективном иске против технологических гигантов. Речь идёт о возможном нарушении авторских прав при обучении языковых моделей.
Поводом стало создание ChatGPT детального плана новой книги из вселенной "Песни льда и пламени". Нейросеть предложила сиквел под названием "Танец с тенями" с новыми персонажами и сюжетными линиями.
Судья Сидни Стейн указал в решении: "Разумное жюри присяжных могло бы установить, что результаты, представленные ChatGPT, в значительной степени схожи с работами истцов".
Иск Мартина стал частью коллективного дела десятков известных писателей. Все они утверждают, что их произведения использовали для обучения ИИ без разрешения. Суд ещё должен решить, применимо ли в этом случае право на "добросовестное использование".
Актриса Софи Тёрнер рассказывала, какое влияние сериал "Игра престолов", в котором она сыграла одну из значимых ролей, оказал на её сексуальное воспитание.
Назван размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в 2026 году.