Нобелевский лауреат в ярости: почему США закрыли перед ним двери

Культура

Правительство Соединённых Штатов аннулировало визу нобелевскому лауреату по литературе Воле Шойинке. Об этом 91-летний нигерийский писатель лично сообщил на пресс-конференции.

Нобелевская премия
Фото: commons.wikimedia.org by Osama Shukir Muhammed Amin FRCP(Glasg), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Нобелевская премия

Шойинка признался, что ошеломлён решением властей и не понимает его причин. Он подчеркнул отсутствие каких-либо судимостей или правонарушений в своей биографии.

"Мне необходимо провести эту конференцию, чтобы люди в Соединённых Штатах, которые ожидают меня на том или ином мероприятии, не тратили своё время впустую", — цитирует писателя Daily Post.

Писатель получил официальное уведомление об отзыве визы из консульства США. Он расценил действия администрации Дональда Трампа как политически мотивированные, назвав их охотой на ведьм. Теперь Шойинка не может въехать в Соединённые Штаты.

Писатель Захар Прилепин недавно выразил мнение, что в России следует создать аналоги кинопремии "Оскар" и Нобелевской премии. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
