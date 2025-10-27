Дорого и футуристично: каким получился новый спектакль Юрия Грымова о героях произведений Киза

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:16
Культура

В театре Модерн состоялись премьерные показы нового спектакля Юрия Грымова "Цветы для Элджернона. 30 лет спустя".

Сцена из спектакля театра Модерн Цветы для Элджернона. 30 лет спустя
Фото: Пресс-служба театра Модерн by Полина Капица
Сцена из спектакля театра Модерн Цветы для Элджернона. 30 лет спустя

Свой первый спектакль по книге Дэниэля Киза "Цветы для Элджернона" режиссер поставил 12 лет назад. Эта постановка получила множество наград и до сих пор идет в РАМТе. В новом спектакле, уже в Модерне, Грымов продолжает историю героев этого научно-фантастического рассказа.

За 30 лет ученые придумали способ, как повысить интеллект Чарли. Спустя 30 лет он возвращается в современный мир 55-летним человеком. В мир, где книги и музыка под запретом, где активно развивается наука и искусственный интеллект, но на задворках оказывается интеллект эмоциональный, и где вопросы нравственности актуальны как никогда. Как воспримет этот мир Чарли? Какими найдет он своих резко постаревших друзей — пережившую трагедию Фэй, озлобленных от несчастливого брака Алису и профессора Барта?

Сам Чарли — жертва смелых лабораторных экспериментов. За 30 лет в его теле поселились несколько личностей, в том числе агрессивный Билли Миллиган. "Мы же не доктора Освенцима!?" — с вопросительной интонацией восклицает профессор Барт. Хотели получить "человека, которого можно прикладывать к ранам", а породили монстра. Отсылка к другому бестселлеру Киза — "Таинственная жизнь Билли Миллигана" — делает постановку Грымова еще более многослойной и остросюжетной: искусственный интеллект уже в деле, а тайны человеческого мозга так и не разгаданы.

В центре сюжета главные герои произведений Киза, но, по сути, постановка Грымова — это самостоятельная история, написанная драматургом Мариной Сулчани специально для театра Модерн.

В итоге получилась фантазия в стиле хай-тэк. По словам Юрия Грымова, это самая дорогостоящая постановка "Модерна". Тут и ростовые куклы-мыши, и огромные световые краны-роботы, разъезжающие по сцене в поисках жертв, и летающий над головами зрителей шар-дрон. "Ядерного взрыва сегодня не будет", — радостно сообщает ведущий новостей. Таким увидит современный мир пробудившийся спустя 30 лет Чарли Гордон.

Главная роль слабоумного Чарли — он же Билли Миллиган, он же еще 5 сущностей — досталась ведущему актеру "Модерна" Александру Серикову. В роли Алисы на сцене театра дебютирует заслуженная артистка РФ Людмила Погорелова.

На встрече со зрителями после премьеры Юрий Грымов заявил, что через несколько месяцев в театре "Модерн" выйдет продолжение истории героев Киза, очередная серия под названием "Цветы для Элджернона. 31 год спустя". Финал этой истории пока остается открытым.

Режиссер-постановщик: Юрий Грымов

В ролях:

  • Александр Сериков,
  • Людмила Погорелова,
  • Константин Конушкин,
  • Надежда Меньшова,
  • Александр Борисов,
  • Алексей Багдасаров.
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
