Цилиндр спасения: как одна женщина может изменить судьбу двух семей

3 ноября на сцене Театра на Трубной спектакль "Цилиндр" — история о том, как далеко могут зайти люди, чтобы спасти дом, семью и честь.

Фото: Пресс-служба Театра на Трубной Сцена из спектакля Театра на Трубной Цилиндр

Перед вами — две семьи, связанные общей крышей и общим долгом, они столкнулись с непростым выбором: принципы или шанс на новую жизнь? В роли искушения — женщина, способная притянуть взгляд и отвлечь внимание. В роли символа — цилиндр, как знак статуса и маска, скрывающая страхи.

В ролях:

Мирослава Михайлова,

Вадим Колганов,

Народный артист РФ Владимир Шульга

и другие.