К юбилею Золотого Граммофона созданы уникальные плейлисты: чем решили порадовать россиян

"Русское Радио" и музыкальный сервис "Звук" представили совместный проект к 30-летию премии "Золотой Граммофон". В рамках коллаборации созданы эксклюзивные тематические плейлисты.
Проект объединил экспертизу традиционного радио с технологическими возможностями стриминга. Это позволило создать курированные подборки вместо автоматических рекомендаций.
Пользователям доступны две основные коллекции: "Золотой Граммофон 2025" с актуальными хитами и "Золотой Граммофон 30 лет — лучшее" с архивными композициями.
Итоги премии будут подведены на юбилейном шоу 30 и 31 октября при поддержке генерального партнёра — Сбера.
