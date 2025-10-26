Писатель Захар Прилепин высказался о перспективах формирования новых культурных институтов странами глобального Юга.
В интервью РИА Новости литератор заявил о возможности создания аналогов Нобелевской премии и "Оскара" в рамках антиколониальной системы.
"Антиколониальная система позволит нам создать новые мировые культурные иерархии, где у нас не будут отбирать наши флаги", — пояснил Прилепин.
Он уверен, что со временем Запад сам захочет присоединиться к этой системе.
Писатель также отметил необходимость активной позиции России в изменении миропорядка. По его мнению, Москве следует забрать у Вашингтона "ярлык на княжение" и возглавить процесс формирования новых культурных и политических альянсов.
Эти изменения, по прогнозу Прилепина, позволят создать более сбалансированную международную систему. В ней культурные достижения будут оцениваться без политической предвзятости и двойных стандартов.
