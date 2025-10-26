Россия может создать свои Оскар и Нобелевку: что для этого необходимо

1:02 Your browser does not support the audio element. Культура

Писатель Захар Прилепин высказался о перспективах формирования новых культурных институтов странами глобального Юга.

Фото: pinterest.com by Catarina instalação cinema, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Оскар

В интервью РИА Новости литератор заявил о возможности создания аналогов Нобелевской премии и "Оскара" в рамках антиколониальной системы.

"Антиколониальная система позволит нам создать новые мировые культурные иерархии, где у нас не будут отбирать наши флаги", — пояснил Прилепин.

Он уверен, что со временем Запад сам захочет присоединиться к этой системе.

Писатель также отметил необходимость активной позиции России в изменении миропорядка. По его мнению, Москве следует забрать у Вашингтона "ярлык на княжение" и возглавить процесс формирования новых культурных и политических альянсов.

Эти изменения, по прогнозу Прилепина, позволят создать более сбалансированную международную систему. В ней культурные достижения будут оцениваться без политической предвзятости и двойных стандартов.