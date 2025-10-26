Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Следствие по делу об ограблении Лувра нашло новые улики: как сотрудник охраны мог помочь грабителям

Культура

Следствие по делу о сенсационном ограблении Лувра выявило новые важные детали. По данным The Telegraph, один из сотрудников музейной охраны мог передать преступникам информацию о системе безопасности.

Посетители Лувра
Фото: commons.wikimedia.org by Syced, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Посетители Лувра

Преступники проникли в галерею Аполлона через балкон второго этажа, не оборудованный камерами наблюдения. Этот маршрут был выбран не случайно — грабители точно знали слабые места системы защиты.

Инцидент произошёл 19 октября, когда неизвестные похитили девять экспонатов из коллекции драгоценностей Наполеона. Знаменитый бриллиант "Регент" весом 140 карат не пострадал.

Ранее полиция Франции уже задержала двух подозреваемых из четырёх возможных участников ограбления. Новые данные подтверждают, что преступление было тщательно спланировано с помощью инсайдера из числа сотрудников музея.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
