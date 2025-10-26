Шутка от президента: Путин оригинально поздравил Михалкова с юбилеем

Владимир Путин поздравил Никиту Михалкова с 80-летним юбилеем на торжественном приёме.
Президент процитировал знаменитое высказывание режиссёра, перефразировав его в своём пожелании.
"Никита Сергеевич, позвольте вам пожелать, чтобы у России всё было хорошо", — обратился Путин к юбиляру.
Эти слова прозвучали в ответ на часто упоминаемую Михалковым фразу: "что хорошо для России, хорошо и для меня".
Присутствующие в зале встретили слова президента смехом и аплодисментами.
Кадры поздравления были показаны в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Юбилейные торжества прошли 21 октября в узком кругу.
Учёные обнаружили под Западно-Антарктическим ледяным щитом гигантскую гранитную плиту. Открытие поможет понять, как ледники влияют на уровень мирового океана.