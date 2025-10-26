Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ресницы, которые делают взгляд магнетическим: как выбрать эффект, чтобы выглядеть дорого, а не дико
Чистая кухня не гарант спасения: вот где на самом деле размножаются тараканы
Земля остыла из-за двойного удара: учёные раскрыли тайну похолодания XV века
Обычный жест превратился в команду: как закон изменил систему сигналов ГАИ
Счастье было недолгим: после возвращения аккаунта Бузову настиг новый удар
Не каждая морковь доживает до весны: эти сорта — чемпионы по выносливости
Плавучий аэродром для чаек и символ утраченного мира: куда исчезла стеллерова корова
Только молоко и немного терпения: сыр, который не стыдно подать к вину
Индия ставит вопрос ребром: почему Германия освобождена от нефтяных санкций, а она — нет

Шутка от президента: Путин оригинально поздравил Михалкова с юбилеем

0:48
Культура

Владимир Путин поздравил Никиту Михалкова с 80-летним юбилеем на торжественном приёме.

Владимир Путин
Фото: commons.wikimedia.org by Presidential Executive of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Путин

Президент процитировал знаменитое высказывание режиссёра, перефразировав его в своём пожелании.

"Никита Сергеевич, позвольте вам пожелать, чтобы у России всё было хорошо", — обратился Путин к юбиляру.

Эти слова прозвучали в ответ на часто упоминаемую Михалковым фразу: "что хорошо для России, хорошо и для меня".

Присутствующие в зале встретили слова президента смехом и аплодисментами.

Кадры поздравления были показаны в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Юбилейные торжества прошли 21 октября в узком кругу.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Наука и техника
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Садоводство, цветоводство
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Солнце атакует: эта магнитная буря способна парализовать мир
Наука и техника
Солнце атакует: эта магнитная буря способна парализовать мир
Популярное
Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет

Учёные обнаружили под Западно-Антарктическим ледяным щитом гигантскую гранитную плиту. Открытие поможет понять, как ледники влияют на уровень мирового океана.

Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет
Любовь с первого взгляда и навсегда: 10 пород, после которых не хочется никого другого
Любовь с первого взгляда и навсегда: 10 пород, после которых не хочется никого другого
Госдолг России поверг Запад в шок: вы не поверите, сколько это процентов
Рычание — это не злоба: расшифрован язык собак, который многие понимают неправильно
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
База, которую поглотил лёд: что осталось от самой северной заставы СССР
Младший брат тигра или тень леса? Загадка редчайшего хищника России
Шлагбаум поднят: Россия дала добро на ввоз сотен тысяч товаров без документов
Шлагбаум поднят: Россия дала добро на ввоз сотен тысяч товаров без документов
Последние материалы
Шутка от президента: Путин оригинально поздравил Михалкова с юбилеем
Обычный жест превратился в команду: как закон изменил систему сигналов ГАИ
Счастье было недолгим: после возвращения аккаунта Бузову настиг новый удар
Только молоко и немного терпения: сыр, который не стыдно подать к вину
Не каждая морковь доживает до весны: эти сорта — чемпионы по выносливости
Плавучий аэродром для чаек и символ утраченного мира: куда исчезла стеллерова корова
Индия ставит вопрос ребром: почему Германия освобождена от нефтяных санкций, а она — нет
Гранатовый сок бьёт по организму незаметно: кому нельзя пить даже натуральный продукт
Дикая природа в черте города: где в Москве можно встретить лося и остаться на ночь в глемпинге
Джоли и Питт неожиданно выбирают Лондон: почему бывшие супруги могут стать соседями
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.