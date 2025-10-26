Шутка от президента: Путин оригинально поздравил Михалкова с юбилеем

0:48 Your browser does not support the audio element. Культура

Владимир Путин поздравил Никиту Михалкова с 80-летним юбилеем на торжественном приёме.

Фото: commons.wikimedia.org by Presidential Executive of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Путин

Президент процитировал знаменитое высказывание режиссёра, перефразировав его в своём пожелании.

"Никита Сергеевич, позвольте вам пожелать, чтобы у России всё было хорошо", — обратился Путин к юбиляру.

Эти слова прозвучали в ответ на часто упоминаемую Михалковым фразу: "что хорошо для России, хорошо и для меня".

Присутствующие в зале встретили слова президента смехом и аплодисментами.

Кадры поздравления были показаны в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Юбилейные торжества прошли 21 октября в узком кругу.