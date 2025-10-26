Во Франции задержали подозреваемых в ограблении Лувра: как преступники проникли в музей за семь минут

Полиция Франции задержала двух предполагаемых участников ограбления Лувра. Как сообщает Le Figaro, одного арестовали в аэропорту Шарль-де-Голль при попытке вылета в Алжир, второго — в Сен-Сен-Дени.
Им предъявлены обвинения в организованной краже и преступном сговоре. По данным следствия, преступная группа состояла из четырёх человек, разыскиваются ещё двое подозреваемых.
Инцидент произошёл 19 октября, когда неизвестные похитили девять экспонатов из коллекции драгоценностей Наполеона. Преступники воспользовались ремонтными работами в галерее Аполлона для доступа к витринам.
Министр внутренних дел Лоран Нуньес уточнил, что ограбление заняло семь минут. Для проникновения в музей использовалась строительная лестница. Знаменитый бриллиант "Регент" весом 140 карат не пострадал и остался на своём месте.
Учёные обнаружили под Западно-Антарктическим ледяным щитом гигантскую гранитную плиту. Открытие поможет понять, как ледники влияют на уровень мирового океана.