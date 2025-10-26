Во Франции задержали подозреваемых в ограблении Лувра: как преступники проникли в музей за семь минут

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Культура

Полиция Франции задержала двух предполагаемых участников ограбления Лувра. Как сообщает Le Figaro, одного арестовали в аэропорту Шарль-де-Голль при попытке вылета в Алжир, второго — в Сен-Сен-Дени.

Лувр в Париже
Фото: flickr.com by Rutger van der Maar, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Лувр в Париже

Им предъявлены обвинения в организованной краже и преступном сговоре. По данным следствия, преступная группа состояла из четырёх человек, разыскиваются ещё двое подозреваемых.

Инцидент произошёл 19 октября, когда неизвестные похитили девять экспонатов из коллекции драгоценностей Наполеона. Преступники воспользовались ремонтными работами в галерее Аполлона для доступа к витринам.

Министр внутренних дел Лоран Нуньес уточнил, что ограбление заняло семь минут. Для проникновения в музей использовалась строительная лестница. Знаменитый бриллиант "Регент" весом 140 карат не пострадал и остался на своём месте.

