В театре Модерн сыграют спектакль о жизни и творчестве Леонардо да Винчи

3:12
Культура

29 октября в театре "Модерн" состоится масштабный спектакль Юрия Грымова "Леонардо". Это вторая часть сценической трилогии режиссёра "Антихрист и Христос" ("Пётр", "Леонардо", "Иуда?").

Сцена из спектакля театра Модерн Леонардо
Фото: Пресс-служба театра Модерн
Сцена из спектакля театра Модерн Леонардо

Пьесу написал драматург Александр Шишов по мотивам романа Дмитрия Мережковского "Воскресшие боги. Леонардо да Винчи".

Постановка Юрия Грымова — это историческая хроника, художественное осмысление и философское размышление о феномене эпохи Возрождения, трагедии человеческого духа и тонкой грани между Добром и Злом — как в одном человеке могут уживаться и Христос, и Антихрист.

На два с половиной часа зритель переносится в Италию конца 15 — начала 16-ого веков. Милан, Флоренция, Рим. Время, когда правит самый воинственный в истории католической церкви папа — Юлий II. Когда религиозный фанатик Савонарола разводит свой "костёр тщеславия" и сжигает произведения искусства. Когда буйствуют чума и "французская болезнь". Смрад и мракобесие. И на фоне этого ужаса происходит чудо. Ренессанс. Творят Рафаэль и Микеланджело. Леонардо да Винчи пишет свои великие произведения — "Тайную вечерю" и "Мону Лизу". И всё это происходит на глазах у зрителей. С помощью режиссёрских находок буквально оживают великие произведения искусства.

ЮРИЙ ГРЫМОВ: "В спектакле "Леонардо" мы попытаемся погрузить зрителя в атмосферу созидания, вместе с великими мастерами эпохи прожить рождение подлинных произведений искусства".

Леонардо в исполнении Дмитрия Бозина красив и пластичен, "не от мира сего". Он — гений, но какой-то не добрый: никто и ничто не должно отвлекать его от творчества и научных изысканий. Богоподобный человек и Антихрист в одном лице.

Лиза Джоконда, её любовь и смерть, конфликт Леонардо с Микеланджело, Рафаэль, Зароастр, герцог Моро, Король Франциск, дама с горностаем и даже русские иконописцы — спектакль насыщен героями и событиями. Костюмы эпохи Возрождения — платья из тяжёлой парчи с широкими, длинными рукавами, шёлковые плащи, бархатные береты — в деталях воспроизвела художник Ирэна Белоусова, которая работает с театром "Модерн" многие годы.

В спектакле звучит голос Марии Каллас, величественная музыка в стиле готической классики, органные фуги и монументальные хоры, рок и спейс-рок — мотивы, которые помогают создать атмосферу позднего Средневековья, в котором Ренессанс в искусстве чудесным образом стал возможен вопреки невежеству и жестокости.

Режиссёр: Юрий Грымов

В ролях:

  • Дмитрий Бозин,
  • Юрий Анпилогов,
  • Жанна Чирва,
  • Алексей Багдасаров,
  • Александр Толмачёв,
  • Богдан Щукин,
  • Мария Орлова,
  • Надежда Селиванова,
  • Маина Чижевская

и др.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
