Капитан Немо зовёт в приключение: как увидеть подводный мир на сцене

31 октября в 19:00 (мск) в Московском Молодежном театре под руководством Вячеслава Спесивцева пройдет премьера спектакля "Капитан Немо".

Фото: Пресс-служба Московского Молодежного Театра Сцена из спектакля Московского Молодежного Театра Капитан Немо

Режиссер и автор инсценировки — Семён Спесивцев.

Если вы хотите на два часа погрузиться в волшебный мир океана, стать участником фантастического путешествия на подводном гигантском корабле "Наутилус", то вам — прямая дорога в Московский Молодежный театр, где состоится премьера спектакля "Капитан Немо" по роману Ж. Верна "20 тысяч лье под водой".

Вашими гидами в глубинах морей станут профессор Аронакс (актёр А. Аксёнов) и Немо, таинственный капитан "Наутилуса" (актёр Р. Таев). Вам придется по душе обаятельный слуга профессора — неунывающий Консель (актёр А. Кузьмин), а симпатяга прямодушный силач, гарпунёр Нед Ленд (актёр С. Никулин), своим свободолюбием и честностью восхитит каждого зрителя.

Повернуть современного человека лицом к природе, показать всю ее красоту и волшебство — одна из задач спектакля, и режиссер осуществляет этот поворот через невероятные приключения героев под водой и на суше, вовлекая в них зрителя.

Надо отметить прекрасную работу светохудожника Н. — создаётся иллюзия присутствия на "Наутилусе" и участия прогулки по дну океана в поисках сокровищ на затонувших кораблях. А еще вам очень понравится музыкальное решение спектакля, это композиции Jo Blankenburg. Много еще можно сказать о "Капитане Немо", но главное это, то, что вам не будет на этом спектакле скучно!

12 +