Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мышцы просыпаются уже после первого круга — 10 упражнений, которые формируют красивый пресс
Травля и толстая кожа: как насмешки одноклассников сформировали характер Виктории Бекхэм
Бесплодие и усыновлённый ребёнок: почему Ольга Бузова в слезах обратилась к подписчикам
Капитан Немо зовёт в приключение: как увидеть подводный мир на сцене
Он — легенда: как актёр из массовки стал единственным в истории с тремя Оскарами за лучшую роль
Зима пришла, а холодильник не заметил: исправьте одну мелочь и счёт за свет упадёт
Джинсы, в которых хочется жить: зимой 2026 эти модели станут главным символом свободы
За сотни километров домой: миф о кошачьей верности оказался сложнейшей научной загадкой
Цифры пошли вверх, но ненадолго: рост продаж новых авто может оказаться мимолётным

Смотрится на одном дыхании: зрители оценили спектакль Сильное чувство Театра Всеволода Шиловского

2:40
Культура

25 октября, 7 ноября, 23 ноября Театр Всеволода Шиловского представит спектакль по пьесе Ильи Ильфа и Евгения Петрова в жанре сатирического водевиля "Сильное чувство".

Сцена из спектакля Московского театра-студии Всеволода Шиловского Сильное чувство
Фото: Пресс-служба Московского театра-студии Всеволода Шиловского
Сцена из спектакля Московского театра-студии Всеволода Шиловского Сильное чувство

"Лёгкий, весёлый, искрящийся", "динамичный, смешной", "смотрится на одном дыхании" — зрители, видевшие постановку, отмечают оригинальный сюжет, искромётный юмор, достоверную игру актёров и то, что по прошествии многих десятков лет, сюжет не потерял актуальности. Комедия легендарного тандема, вышедшая в печать в 1933 году, высмеивала нравы своего времени.

Режиссёр постановки, народный артист РСФСР Всеволод Шиловский признаётся, что обожает этот спектакль и подчёркивает: "Создатели пьесы — два гения, которые вошли в сердца всех советских людей, а их произведения "12 стульев" и "Золотой телёнок" — в сокровищницу русской литературы. Недаром столько фильмов, спектаклей, шоу было сделано по уникальным творениям этих мастеров. Одноактная пьеса "Сильное чувство" буквально препарирует 20-е годы прошлого века. Юмор, характеры, сюжет — всё это нам подарили эти фантастические авторы".

Повествование начинается со свадьбы, а продолжается скандалом. Артисты, показывая уровень отношений, принятых у мещан, хулиганят в полную мощь. Романтика — далёкое понятие для персонажей. Жажда денег, личная выгода, безнравственность проявляются, казалось бы, в самой лирической ситуации. "Сильное чувство", как самый смешной анекдот, моментально отзывается в зрителях громким хохотом, а после спектакля — бурными рассуждениями, о том, что не так и много поменялось в нравах, что делает жизнь несовершенной.

В ролях:

  • Виктория Пархоменко / Анна Чепенко,
  • Мадина Дасаева / Виктория Каримова,
  • Александр Сибирцев / Глеб Гузей,
  • Юлия Ткач / Юлия Латышева,
  • Александр Лавров / Сергей Лаврентьев,
  • Елисей Смолин,
  • Дарья Остроумова,
  • Никита Шилкин,
  • Александр Гурьянов,
  • Сергей Рожнов,
  • Юрий Бессонов.

Комедийный спектакль "Сильное чувство" (16+), 25.10, 7, 23.11, продолжительность — 1 ч. 10 мин. (без антракта), Театр-студия Всеволода Шиловского, ул. Петровка, 17, стр. 2

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Кошка на руках — это не любовь: почему питомец терпит объятия, сдерживая панику
Домашние животные
Кошка на руках — это не любовь: почему питомец терпит объятия, сдерживая панику
Сокровище океана выжило вопреки природе: рыбаки подняли из глубин легенду — панцирь как мозаика
Домашние животные
Сокровище океана выжило вопреки природе: рыбаки подняли из глубин легенду — панцирь как мозаика
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
Газ
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
Популярное
Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное

Под толщей земной мантии скрыт гигантский резервуар влаги, объёмом больше всех океанов. Что скрывает планета и как это открытие меняет понимание её природы?

Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
Рождённые под одним числом — связаны одной душой: какую собаку притягивает ваш день рождения
Крик хозяина запускает у кошки необратимый процесс: почему доверие уже не вернуть
Учения ядерной триады стали ответом на неуступчивость США по Украине. Трамп ответил неубедительно Любовь Степушова Питер Тиль назвал регулирование ИИ пришествием Антихриста: почему миллиардер испугался собственных технологий Игорь Буккер ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
Дьявольский удар HIMARS: необъяснимое чудо на позициях группировки Днепр
Путин пошёл ва-банк: Россия меняет границы по-своему
Путин пошёл ва-банк: Россия меняет границы по-своему
Последние материалы
Море одно, ощущения разные: как два популярных курорта разделили туристов надвое
Системный ответ России на атаки дронов: названы самые действенные способы обороны
Из смолы получается бензин в количестве 50 проц., пригодный как моторное топливо... — писала газета Правда 23 октября 1931 года
Разрыв с прошлым: почему дочь Болдуина назвала родных ядовитой семьёй
23 октября: освобождение Москвы, предсказание зимы и букет хризантем от русского шпиона
Птицы-дроны над Нью-Йорком: какую необычную теорию заговора обсудили звёзды нового фильма Лантимоса
Деньги против доверия: репутация переписала рейтинг самых дорогих автогигантов
Слепая зона Лувра: почему музей потерял драгоценности Наполеона без единой записи с камер
Море выходит из берегов: история человечества может уйти под воду — под угрозой целые континенты
Йеллоустоун дышит, Земля гудит, небо светится: начался обратный отсчёт перед новым сильным ударом Земли?
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.