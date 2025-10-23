Смотрится на одном дыхании: зрители оценили спектакль Сильное чувство Театра Всеволода Шиловского

25 октября, 7 ноября, 23 ноября Театр Всеволода Шиловского представит спектакль по пьесе Ильи Ильфа и Евгения Петрова в жанре сатирического водевиля "Сильное чувство".

Фото: Пресс-служба Московского театра-студии Всеволода Шиловского Сцена из спектакля Московского театра-студии Всеволода Шиловского Сильное чувство

"Лёгкий, весёлый, искрящийся", "динамичный, смешной", "смотрится на одном дыхании" — зрители, видевшие постановку, отмечают оригинальный сюжет, искромётный юмор, достоверную игру актёров и то, что по прошествии многих десятков лет, сюжет не потерял актуальности. Комедия легендарного тандема, вышедшая в печать в 1933 году, высмеивала нравы своего времени.

Режиссёр постановки, народный артист РСФСР Всеволод Шиловский признаётся, что обожает этот спектакль и подчёркивает: "Создатели пьесы — два гения, которые вошли в сердца всех советских людей, а их произведения "12 стульев" и "Золотой телёнок" — в сокровищницу русской литературы. Недаром столько фильмов, спектаклей, шоу было сделано по уникальным творениям этих мастеров. Одноактная пьеса "Сильное чувство" буквально препарирует 20-е годы прошлого века. Юмор, характеры, сюжет — всё это нам подарили эти фантастические авторы".

Повествование начинается со свадьбы, а продолжается скандалом. Артисты, показывая уровень отношений, принятых у мещан, хулиганят в полную мощь. Романтика — далёкое понятие для персонажей. Жажда денег, личная выгода, безнравственность проявляются, казалось бы, в самой лирической ситуации. "Сильное чувство", как самый смешной анекдот, моментально отзывается в зрителях громким хохотом, а после спектакля — бурными рассуждениями, о том, что не так и много поменялось в нравах, что делает жизнь несовершенной.

В ролях:

Виктория Пархоменко / Анна Чепенко,

Мадина Дасаева / Виктория Каримова,

Александр Сибирцев / Глеб Гузей,

Юлия Ткач / Юлия Латышева,

Александр Лавров / Сергей Лаврентьев,

Елисей Смолин,

Дарья Остроумова,

Никита Шилкин,

Александр Гурьянов,

Сергей Рожнов,

Юрий Бессонов.

Комедийный спектакль "Сильное чувство" (16+), 25.10, 7, 23.11, продолжительность — 1 ч. 10 мин. (без антракта), Театр-студия Всеволода Шиловского, ул. Петровка, 17, стр. 2