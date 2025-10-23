Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Слепая зона Лувра: почему музей потерял драгоценности Наполеона без единой записи с камер

Культура

Директор Лувра Лоранс де Кар сообщила о серьёзных пробелах в системе безопасности музея. На слушаниях в Сенате Франции она подтвердила отсутствие камер наблюдения на балконе второго этажа.

Pavillon de l'Horloge в Музее Лувра в Париже, Франция
Фото: commons.wikimedia.org by DiscoA340, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Pavillon de l'Horloge в Музее Лувра в Париже, Франция

Как сообщает CNN, именно через это помещение преступники проникли в галерею Аполлона в воскресенье.

"К сожалению, единственная камера смотрит на запад и не покрывает пострадавший балкон", — заявила де Кар.

Кража произведений искусства наполеоновской эпохи оценивается более чем в 100 миллионов долларов.

Инфраструктура безопасности музея требует срочного обновления. Директор охарактеризовала техническое оснащение как "абсолютно устаревшее". Она подчеркнула, что проблема вызвана хроническим недофинансированием защиты периметра.

Расследование установило, что грабители использовали современные тактики. Они проникли в здание через балкон с помощью мобильной лестницы во время рабочих часов музея.

Представители правопорядка продолжают поиск подозреваемых и утраченных культурных ценностей.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
