Драгоценности Лувра исчезли: как кража исторических артефактов изменила работу экскурсовода

Частный гид по Парижу Аня Фаерстоун столкнулась с необходимостью пересмотреть свои авторские экскурсии по Лувру.

Фото: flickr.com by Rutger van der Maar, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Лувр в Париже

Причиной стала кража уникальных королевских драгоценностей XIX века из галереи Аполлона. Эти предметы играли ключевую роль в её маршрутах, наглядно иллюстрируя переход Франции от монархии к республике.

По словам Фаерстоун, украшения были не просто экспонатами, а последним "блестящим эхом" ушедшей эпохи. Особое значение для неё имела брошь в форме банта, усыпанная алмазами и созданная для императрицы Евгении.

"У меня в животе завязался глубокий узел, повторявший форму этой алмазной броши", — поделилась эмоциями гид.

По информации The New York Times, общая стоимость похищенных предметов оценивается в 88 миллионов евро. Музей был закрыт для посещения, а у входа дежурили полицейские с собаками.

Несмотря на потрясение, Фаерстоун надеется на возвращение реликвий. Она выразила уверенность, что интерес к галерее Аполлона лишь возрастёт после инцидента.

Ссылаясь на кражу "Моны Лизы" в 1911 году, гид отметила, что посетители приходили посмотреть даже на пустое место.