Горный курорт Роза Хутор и Издательский дом Мещерякова выпустили новую книгу Золото штабс-капитана Рындина

5:14
Культура

Это уже шестое совместное издание и впервые в этой уникальной серии вышла остросюжетная детективная повесть для взрослой аудитории.

Книга Андрея Беляка Золото штабс-капитана Рындина
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор
Книга Андрея Беляка Золото штабс-капитана Рындина

Горный курорт и издательский дом сотрудничают на протяжении нескольких лет и все совместно опубликованные книги имеют разную жанровую направленность. Однако, их всегда объединяет одно — сюжеты так или иначе связаны с горами и горным Причерноморьем. Именно в этом регионе ведет свою деятельность курорт "Роза Хутор", который в декабре текущего года отметит свой пятнадцатилетний юбилей.

Новое издание "Золото штабс-капитана Рындина" — это детективная повесть с элементами мистики, в которой исторические факты переплелись с местной мифологией и вполне современными реалиями. Ее ближайшие литературные родственники — истории о сокровищах, на поиски которых отправляются отчаянные искатели приключений. На этом нелегком пути им, как правило, встречаются самые невероятные препятствия, удивительные люди, звери и даже привидения. Но в этот раз действие разворачивается не в копях царя Соломона, а в узнаваемых пейзажах горного кластера Сочи в ноябрьский период межсезонья, который стал отличным фоном для захватывающего сюжета.

"Золото штабс-капитана Рындина" является дебютным произведением Андрея Беляка, востоковеда, журналиста, дипломата. Он не раз бывал в горах Сочи, на курорте "Роза Хутор", что и вдохновило его на создание приключенческой повести. "Книга не претендует на строгий реализм, скорее ее можно отнести к новому жанру — "горно-детективной фантазии". В процессе подготовки я, тем не менее, погрузился в нюансы функционирования горного курорта, которые не видны туристам. И надо отдать должное, для обеспечения безопасного и комфортного отдыха здесь сотни людей ежедневно делают большую серьезную работу. В горах трудятся специалисты таких редких профессий как: спасатели, лавинщики, метеорологи, ратракисты и др. Поэтому в определенной степени это произведение также посвящено "труженикам горы". Надеюсь, что повесть настолько захватит читателей, что им захочется посетить место ее действия, но, конечно, для отдыха, а не поиска сокровищ Кубанской рады", — отметил автор книги Андрей Беляк.

Книга вышла тиражом тысяча экземпляров и рассчитана аудиторию 16+. В ней также содержатся иллюстрации, автором которых является художник Николай Панин.

"В нашей совместной работе с "Роза Хутор" мы впервые обратились к такому легкому, и одновременно сложному жанру, как детективная повесть. Все-таки на курорт люди приезжают отдыхать, и обычно в это время предпочитают просто интересное занимательное чтение. Мы как раз предлагаем такое произведение, где есть все: лихие сюжетные повороты, любовь, дружба, мистика, борьба со стихией. При этом действие глубоко погружает читателя в атмосферу места. Представляется, что эта книга станет отличным проводником в путешествии по горам Сочи", — сказала генеральный директор ИД Мещерякова Дарья Мещерякова.

В скором времени книгу "Золото штабс-капитана Рындина" можно будет приобрести на горном курорте "Роза Хутор", в книжных магазинах Москвы, а также интернет-магазине Издательского дома Мещерякова.

"Роза Хутор" — круглогодичный горный курорт мирового класса, крупнейший олимпийский объект XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, расположенный в часе езды от международного аэропорта Адлер. Зимой к услугам отдыхающих горнолыжные трассы, спроектированные лучшими мировыми экспертами, общей протяженностью 105 километра, 32 подъемника. Летом активным спросом пользуются пешие и веломаршруты по живописным горным склонам. Ежегодно курорт посещают около 2 млн. гостей. Входит в экосистему "Интерроса".

"Издательский Дом Мещерякова" - московское книжное издательство, занимающее лидирующие позиции на рынке детской и классической подарочной литературы уже более 20 лет. Основная задача издательства — выпуск качественных книг в достойном полиграфическом исполнении. Его книги востребованы среди литературных гурманов — людей, которым чрезвычайно важно формирование и развитие читательского вкуса не только у себя, но и у детей, близкого окружения. Диапазон направлений работы издательства очень широк: за годы существования компанией было выпущено более 1100 наименований книг с уникальным оформлением, придумано более 100 оригинальных серий, в которые вошли классические произведения, исторические романы и детективы, современная литература для детей и юношества и качественный нон-фикшн.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
