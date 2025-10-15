YAteatr представит премьеру комедии нравов ИИстринские ведьмы. Промт на любовь с Еленой Борщевой и Максимом Радугиным в главных ролях

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Культура

23 октября в 19.00 на сцене "Театра в Хамовниках" состоится премьера спектакля "YAteatr" — "ИИстринские ведьмы". Промт на любовь.

Спектакль ИИстринские ведьмы
Фото: Пресс-служба YAteatr
Спектакль ИИстринские ведьмы

Сюжет спектакля повествует о трех современных ведьмах, которые пытаются создать мужчину мечты. Однако старые колдовские методы их предков уже не работают, поэтому они знакомятся с новыми технологиями. С помощью искусственного интеллекта каждая ведьма воплощает разные черты характера и методы, исследуя, насколько технологии могут заменить мистику, и что значит идеал в современном мире. В процессе они сталкиваются с неожиданными этическими и эмоциональными вопросами: можно ли искусственно создать любовь и совершенство, и каковы последствия создания "идеального" человека…

Спектакль поставлен по одноименной пьесе современных драматургов Сергея Богдасарова и Евгения Бикшаримова, написанной в жанре иронического фэнтези.

"У нас самый лучший спектакль, в котором поставлены самые актуальные темы, найдены ответы на самые идеальные вопросы — это создание идеального мужчины. Мы говорим о радостях земных и о вселенском счастье! Спасибо ИИ, который подсказал нам, что главное — это люди с их настоящими чувствами и помыслами", — отметил Михаил Богдасаров, режиссер спектакля.

"Это наш самый необычный проект, в котором принимает участие звездный состав — Елена Борщева, Екатерина Моргунова, Рухин Маггерамов… Мы работаем впервые с режиссером Михаилом Богдасаровым. Это большая удача. Я сразу понимала, что только он поставит это произведение живо, классно, остроумно, с юмором, тонко, весело, и, в то же время, с глубокой моралью. С нетерпением ждем премьеры", — поделилась Ярослава Славская, актриса, исполнительница роли Яны, художественный руководитель "YAteatr", продюсер.

Елена Борщева, актриса, исполнительница роли Лили: "Наш спектакль о трех современных женщинах в поиске. История закручена комедийно, остро, стремительно и позволяет посмотреть на себя со стороны, посмеяться и сделать выводы. Например, о том, как же часто мы не ценим то, что имеем, и возносим идеал, который нам нужен…"

Александр Дуда, актер, исполнитель роли Лехи: "Партнера не нужно придумывать, его нужно узнавать. Давайте узнавать своих партнеров и любить то, что мы узнали. Вот об этом спектакль".

"Каждая женщина мечтает об идеальном мужчине. Кто-то гадает на кофейной гуще, кто-то идёт в ночной клуб, чтобы встретить того единственного и самого лучшего, а кто-то осваивает новые технологии. Но бойся своих желаний, ведь они способны осуществляться, и "на выходе" мы способны получить уж слишком идеального, что будем сами не рады. Именно эта история и произошла с тремя подругами, а может и не подругами, а может и не произошла, а только приснилась. Все это вы узнаете, посмотрев наш спектакль-историю. Прекрасный актёрский состав, опытный режиссёр, стильное музыкальное сопровождение. Спектакль, после которого вы по иному взгляните на своего мужчину или захотите нового?" — рассказал актер Максим Радугин, исполнитель роли Альберта.

Григорий Данцигер, актер, исполнитель роли Рогова: "Как и все мировое творчество, наш спектакль о любви. Главная мысль — не стоит искать идеального партнера, нужно искать настоящего человека. Раскрытие вечной темы взаимоотношения полов у нас происходит сквозь призму современных тенденций, веяний и технологий. Будет весело, романтично и озорно".

Создатели спектакля:

  • Михаил Богдасаров — режиссер
  • Сергей Богдасаров и Евгений Бикшаримов — драматурги
  • Варя Хмелевская — художник спектакля
  • Анна Музыченко — композитор

Артисты:

  • Лиля — Елена Борщева/Екатерина Моргунова
  • Александра — Анастасия Редкая
  • Яна — Ярослава Славская
  • Рогов — Григорий Данцигер
  • Ярослав — Рухин Маггерамов/Александр Головин
  • Лёха — Александр Дуда
  • Альберт — Максим Радугин
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
