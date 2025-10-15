Спектакль, который изменит ваше представление о классике: Ромео и Джульетта в новом прочтении

22 октября в 19:00 (мск) в Московском молодежном театре покажут спектакль "Ромео и Джульетта" (проект "Пушкинская карта").

Фото: Пресс-служба Московского Молодежного Театра Сцена из спектакля Московского Молодежного Театра Ромео и Джульетта

Автор: Уильям Шекспир

Постановка: В. Спесивцев

Вячеслав Спесивцев представляет свою версию "Ромео и Джульетты", как неискушенному зрителю, так и заядлому театралу.

Наряду с профессиональными артистами многие ключевые роли в спектакле исполнили студийцы. Передавая между собой атрибуты главных героев, они создают ансамбль из четырех пар Ромео и Джульетт, разбивая повествование на части — встреча, венчание, расставание и гибель. Авангардная режиссура, непривычная сценография, костюмы, насыщенные джинсой, кожей и металлом, современное, очень удачное музыкальное оформление и, наконец, вдохновенная игра артистов находят понимание и горячий отклик в зале. В спектакле сценический аскетизм студийского театра перемешан с современным антуражем.

Но несмотря на трагичность "печальнейшей повести на свете" финал звучит оптимистично и жизнеутверждающе.

Продолжительность спектакля: 1 час 25 минут

12+