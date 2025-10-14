Он первым начал петь со сцены собственную поэзию: Театр МОСТ покажет спектакль о Булате Окуджаве

17 октября и 11 ноября в 19:00 в Театре "МОСТ" состоятся показы спектакля "Я — Булат Окуджава" режиссёра Георгия Долмазяна.

Фото: Пресс-служба театра МОСТ Сцена из спектакля Театра МОСТ Я — Булат Окуджава

В постановке о легендарном барде, представленной в жанре мокьюментари, где стирается грань между актёрской игрой и документалистикой, играют самые молодые участники труппы. На сцене в их исполнении прозвучат воспоминания знаменитых шестидесятников: Бориса Мессерера, Беллы Ахмадулиной, Евгения Евтушенко. Молодежь XXI века поёт песни и читает стихи поколения прадедушек и прабабушек, но будто и нет никакой разницы во времени. Голос своей эпохи — Булат Окуджава — может быть голосом каждого. Зрители музыкально-драматического спектакля становятся не наблюдателями, а участниками ностальгического путешествия по биографическим вехам Булата Шалвовича.

Детство, отрочество, первая попытка уйти на фронт — самые интересные факты, в том числе, и малоизвестные, прозвучат в живом прологе журналиста, ведущего новостей "Радио 7", участника команды Движения "Вдохновители" Дениса Лизина.

Для многих главная географическая ассоциация с Окуджавой — это Москва и Арбат. И всем известно им придуманное слово "арбатство". При этом с центром Москвы у Окуджавы связаны лишь несколько лет в детстве и несколько лет в юности. При этом в его жизни важную роль сыграют Тбилиси, Моздок, Калуга и Нижний Тагил — Грузия, Осетия, Центр России, Урал. И его личная география, как будто география страны.

— Главную роль в его литературной жизни на самом деле сыграла Калуга. Навсегда изменил его судьбу, причём самым трагичным образом — Нижний Тагил. Что касается его поэтической карьеры, то он показывал свои стихи Борису Пастернаку, но по воспоминаниям Окуджавы "тот слушал с нескрываемой скукой", — рассказывает о трудном пути барда Денис Лизин. — Окуджава был первым из поэтов в стране, кто взял в руки гитару и начал петь со сцены не тексты песен, а собственную поэзию. Визбор, Галич и Высоцкий сделают это уже вслед за ним. Между тем, своей первой пластинки Булат Шалвович дождался только в 1976 году, когда ему уже было 50 с лишним. Несмотря на подобные барьеры и препятствия несколько поколений россиян именно его знают и будут помнить, как одного из основоположников нового жанра "бардовская песня".

Спектакль "Я -Булат Окуджава" вошёл в коллекцию проекта "Культпросвет. Эпоха в лицах".

"Я — Булат Окуджава" (12+), 17 октября, 11 ноября в 19:00 в Театре "МОСТ"