Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тыквенные семечки объявили войну паразитам: как простой перекус очищает организм
Хроническая боль уходит за неделю: тело вспоминает, как двигаться без хруста и скованности
Хищник, исчезнувший во тьме: почему майюнгазавра называли проклятием древнего Мадагаскара
Вкус на грани безумия: тёплый салат с печенью и фруктами, который хочется повторить
Молчаливая смерть на лапах: древний дух гор, что прячется под именем кугуар
Московский театр Всеволода Шиловского представит спектакль Не покидай меня в нескольких городах России
Слава не сдержала слёз, но причина не в Соседове: правду она раскрыла сама
На Роза Хутор появились первые в Сочи сертифицированные pet-friendly отели
Что скрывает древняя провинция в Турции между морем и горами — маршрут, о котором молчат гиды

Как цилиндр может изменить судьбу двух семей: неожиданный поворот в спектакле Театра на Трубной

0:36
Культура

14 и 15 октября в Театре на Трубной покажут спектакль "Цилиндр". Режиссёр — Дмитрий Астрахан.

Сцена из спектакля Театра на Трубной Цилиндр
Фото: Пресс-служба Театра на Трубной
Сцена из спектакля Театра на Трубной Цилиндр

В небольшой неаполитанской квартире две семьи, сражающиеся с финансовыми трудностями, ищут путь к спасению, и решение приходит из самого неожиданного источника.

Герои спектакля сталкиваются с выбором: остаться верными своим принципам или ухватиться за шанс на новую жизнь. Перед ними не просто комедия о неудачниках, а история о силе характера, страхах и надеждах, которые знакомы каждому.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Птица, которая ест змей живьём: редкий хищник кормит детёнышей тем, к чему другие боятся приблизиться
Домашние животные
Птица, которая ест змей живьём: редкий хищник кормит детёнышей тем, к чему другие боятся приблизиться
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Еда и рецепты
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Титанобоа как живой термометр: гигантская змея весом с тонну раскрыла тайну древнего климата
Наука и техника
Титанобоа как живой термометр: гигантская змея весом с тонну раскрыла тайну древнего климата
Популярное
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки

Гигантская выдра – не просто милое животное. Этот хищник показывает, как сила команды и интеллект делают её объектом страха в Амазонке.

Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Сделайте это — и кот начнёт вас обожать: 10 слагаемых формулы кошачьего счастья
Секреты обречённых на гибель и победителей в войне: как узнать, в какой стране ты живёшь Любовь Степушова Забытый проект: почему ГАЗ-34 не стал армейским грузовиком Сергей Милешкин Алмазы, которых не было: даже ювелир Тиффани не понял, что его обвели вокруг пальца Игорь Буккер
Птица, которая ест змей живьём: редкий хищник кормит детёнышей тем, к чему другие боятся приблизиться
Титанобоа как живой термометр: гигантская змея весом с тонну раскрыла тайну древнего климата
Стражи севера уходят с карты мира: как исчезновение арктических гигантов меняет будущее региона
Стражи севера уходят с карты мира: как исчезновение арктических гигантов меняет будущее региона
Последние материалы
Тыквенные семечки объявили войну паразитам: как простой перекус очищает организм
Хроническая боль уходит за неделю: тело вспоминает, как двигаться без хруста и скованности
Хищник, исчезнувший во тьме: почему майюнгазавра называли проклятием древнего Мадагаскара
Вкус на грани безумия: тёплый салат с печенью и фруктами, который хочется повторить
Молчаливая смерть на лапах: древний дух гор, что прячется под именем кугуар
Московский театр Всеволода Шиловского представит спектакль Не покидай меня в нескольких городах России
Слава не сдержала слёз, но причина не в Соседове: правду она раскрыла сама
На Роза Хутор появились первые в Сочи сертифицированные pet-friendly отели
Что скрывает древняя провинция в Турции между морем и горами — маршрут, о котором молчат гиды
Россия идёт на биржу: частные инвесторы превращаются в новую силу финансового рынка
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.