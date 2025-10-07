Как цилиндр может изменить судьбу двух семей: неожиданный поворот в спектакле Театра на Трубной

14 и 15 октября в Театре на Трубной покажут спектакль "Цилиндр". Режиссёр — Дмитрий Астрахан.
В небольшой неаполитанской квартире две семьи, сражающиеся с финансовыми трудностями, ищут путь к спасению, и решение приходит из самого неожиданного источника.
Герои спектакля сталкиваются с выбором: остаться верными своим принципам или ухватиться за шанс на новую жизнь. Перед ними не просто комедия о неудачниках, а история о силе характера, страхах и надеждах, которые знакомы каждому.
Гигантская выдра – не просто милое животное. Этот хищник показывает, как сила команды и интеллект делают её объектом страха в Амазонке.