Как цилиндр может изменить судьбу двух семей: неожиданный поворот в спектакле Театра на Трубной

14 и 15 октября в Театре на Трубной покажут спектакль "Цилиндр". Режиссёр — Дмитрий Астрахан.

Фото: Пресс-служба Театра на Трубной Сцена из спектакля Театра на Трубной Цилиндр

В небольшой неаполитанской квартире две семьи, сражающиеся с финансовыми трудностями, ищут путь к спасению, и решение приходит из самого неожиданного источника.

Герои спектакля сталкиваются с выбором: остаться верными своим принципам или ухватиться за шанс на новую жизнь. Перед ними не просто комедия о неудачниках, а история о силе характера, страхах и надеждах, которые знакомы каждому.