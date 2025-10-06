Театр Модерн пустил зрителей на репетицию нового спектакля Цветы для Элджернона. 30 лет спустя

3:01 Your browser does not support the audio element. Культура

В театре Модерн состоялась открытая репетиция нового спектакля Юрия Грымова "Цветы для Элджернона. 30 лет спустя". Премьера намечена на 25 и 26 октября, но уже сейчас у самых нетерпеливых зрителей была возможность подсмотреть, как рождается новый спектакль.

Фото: Пресс-служба театра Модерн Инсталляция в холле театра Модерн к спектаклю Цветы для Элджернона. 30 лет спустя

"Сегодня обычная репетиция со всеми втекающими отсюда последствиями, — сразу предупредил Юрий Грымов. — Людям со слабыми нервами зал лучше покинуть". И действительно, публика стала свидетелем не постановочного шоу, а полноценного рабочего процесса без прикрас. Командная работа режиссера, актеров и технических служб, детальное выстраивание сцен, сложнейшая работа со светом, — и в итоге на глазах у зрителей из несовершенства рождается чудо, сорвав аплодисменты зала, — получилось!

Свой первый спектакль по книге Дэниэля Киза "Цветы для Элджернона" Юрий Грымов поставил 12 лет назад. Эта постановка получила множество наград и до сих пор с успехом идет в РАМТе. В новом спектакле уже в Модерне Грымов продолжит историю героев этого научно-фантастического рассказа. За 30 лет ученые придумали способ, как повысить интеллект Чарли. Спустя 30 лет он возвращается в современный мир уже взрослым человеком. В мир, где активно развивается искусственный интеллект, но на задворках оказывается интеллект эмоциональный, и где вопросы нравственности актуальны как никогда. Каким будет его восприятие этого мира? Станет ли это возвращение в современную реальность счастливым?

Причем в пьесе Марины Сулчани есть отсылка к другому бестселлеру Киза — "Таинственная жизнь Билли Миллигана", что делает постановку Грымова еще более многослойной и остросюжетной: искусственный интеллект уже в деле, а тайны человеческого мозга так и не разгаданы.

По словам Юрия Грымова, это будет высокотехнологичная постановка с дорогостоящими декорациями. Пока их скрыли от зрителей. Из того, что публика смогла подсмотреть и оценить на открытой репетиции, — множество оригинальных режиссерских решений, эффектное музыкальное оформление и огромные, ростовые куклы на сцене. "Артисты не нужны. Ростовые фигуры — будущее российского театра", — пошутил режиссер в ответ на восторженные отзывы от зрителей.

Главная роль Чарли Гордона досталась ведущему актеру Модерна Юрию Анпилогову. В роли Алисы на сцене театра дебютирует заслуженная артистка РФ Людмила Погорелова.

Премьера спектакля "Цветы для Элджернона. 30 лет спустя" состоится 25 и 26 октября. Для самых первых зрителей худрук Модерна готовит сюрприз.