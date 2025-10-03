Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спектакль Война и мир в Московском Молодежном Театре: песни Высоцкого раскрывают классический сюжет

Культура

12 октября в 18:00 в Московском Молодежном Театре покажут спектакль "Война и мир".

Сцена из спектакля Московского молодежного театра Война и мир
Фото: Пресс-служба Московского Молодежного Театра
Сцена из спектакля Московского молодежного театра Война и мир

Автор: Л. Н. Толстой

Постановка: В. Спесивцев

В. Спесивцев в своей постановке соединил текст Льва Толстого и песни Владимира Высоцкого и это у него получилось. Глубокие, философские тексты Толстого и песни Высоцкого доносят до умов и сердец молодежи смысл великого произведения, а усиливается этот эффект в интерактивном участии зала и событиях на сцене. Благодаря песням Высоцкого расставлены акценты и фокусируется внимание зрителей на понимании Романа Л. Н. Толстого.

Спесивцев умудрился вместить в полтора часа всю суть романа — и батальные сцены, и балы, и любовные искания Наташи Ростовой, которая в конце спектакля становится многодетной матерью.

"Война и мир" стал спектаклем-уроком уникального театрально-образовательного проекта "Классика в классе".

Продолжительность спектакля: 1 час 30 минут

14+

