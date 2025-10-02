Театр на Трубной вскоре удивит: комедия о любви и недоразумениях Тётка Чарлея

1:00 Your browser does not support the audio element. Культура

9, 26 и 27 октября в Театре на Трубной покажут комедию "Тётка Чарлея", где легкий смех оборачивается размышлением о самом дорогом.

Фото: Пресс-служба Театра на Трубной Сцена из спектакля Театра на Трубной Тетка Чарлея

Два оксфордских студента — Чарли и Джек — всего лишь хотят признаться в чувствах своим избранницам. Но как это сделать, если девушкам нужен благовидный повод для встречи? Решение простое: "тётка из Бразилии, где много-много диких обезьян". Вот только вместо вымышленной родственницы внезапно приезжает настоящая Донна Люция. И тут начинается настоящее безумие — с переодеваниями, нелепыми ситуациями и бесконечными интригами.

Спектакль "Тётка Чарлея" — это вихрь недоразумений, остроумных диалогов и неожиданных поворотов, за которыми прячется самое важное: умение любить и не бояться признаться в этом.

В ролях:

Татьяна Веденеева,

Вадим Андреев,

Вадим Колганов,

Александр Овчинников

и другие.