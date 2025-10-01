Капитаны песка: стремление к жизни и любви в опасном мире бездомных детей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:48
Культура

8 октября в 19:00 в Московском молодежном театре покажут спектакль "Капитаны песка".

Сцена из спектакля Московского Молодежного Театра Капитаны песка
Фото: Пресс-служба Московского Молодежного Театра
Сцена из спектакля Московского Молодежного Театра Капитаны песка

Автор: Жоржи Амаду.

Постановка: В. С. Спесивцев.

Тысячи покинутых беспризорных детей скитаются по просторам Южной Америки. В Бразилии они роются в отбросах, попрошайничают и воруют. Их дом — улица, их кумир и своего рода Робин Гуд — кровавый террорист Лампиан, герой Бразильской бедноты; они озлоблены и одиноки. Чтобы не пропасть по одиночке, они сбиваются в шайки и терроризируют благополучных горожан.

Одна такая шайка нашла пристанище среди песчаных дюн, на берегу океана. В народе их называют — "капитаны песчаных карьеров". Эти парни готовы сражаться за кусок хлеба, и не позавидовать тому, кто окажется у них на пути — эти мальчишки опасны и жестки. Однако и у них есть сердца, есть желание любить и быть любимыми. Поэтому, когда беспризорники знакомятся с девушкой Дорой и ее братом, которых родственники выгнали на улицу, "капитаны песка" дают новым сиротам кров, еду и защиту. Добрая, отзывчивая и бесстрашная Дора быстро вливается в мужской коллектив, заменяя одиноким мальчишкам и сестру, и мать. Вместе они совершают немало дерзких ограблений, не подозревая, что дни их бандитской коммуны сочтены…

"Капитаны песка" в постановке В. Спесивцева — это танец, борьба, гимнастика, акробатика, музыка — все вместе. Но главное в этом спектакле — ЖИЗНЬ И СВОБОДА ЧЕЛОВЕКА.

Продолжительность спектакля: 1 час 25 минут

12+

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
