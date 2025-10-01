Эмигрантский триумвират: почему Акунин* хвалит лондонскую Чайку Молочникова с Бурковским в главной роли

Писатель Борис Акунин* рекомендовал лондонской публике посетить спектакль "Чайка. Подлинная история" в постановке Александра Молочникова. Своим мнением о премьере в театре Marylebone Theatre автор поделился в Telegram-канале.

Фото: commons.wikimedia.org by A.Savin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ акунин

Акунин отметил актуальность темы свободы в современном театре. По его словам, постановка рассказывает о том, как "трудно сейчас делать свободный театр хоть в Москве, хоть в Нью-Йорке".

Писатель признался, что несмотря на прохладное отношение к театральным постановкам, спектакль захватил его с первых минут.

Особой похвалы удостоилась работа актёра Андрея Бурковского.

"Звезда "Триггера" не только показал убедительную игру, но и продемонстрировал отличное владение английским языком", — написал Акунин.

Он также выразил уверенность в будущих работах режиссёра Молочникова.

На момент публикации ни автор рекомендации, ни участники постановки не проживают в России. При этом Бурковский продолжает карьеру в российских проектах, недавно сыграв роль хирурга в сериале "Москва слезам не верит".

* Борис Акунин признан в России иностранным агентом по решению Минюста; внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга