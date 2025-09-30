Великая история жизни и любви: в Театре Модерн сыграют Ночь в Лиссабоне по Ремарку

3, 11 и 31 октября в Московском драматическом театре Модерн состоятся показы спектакля Юрия Грымова "Ночь в Лиссабоне", нашумевшей премьеры конца прошлого и начала нового театрального сезона.
Майские и июньские показы этого спектакля шли под вывеской "Закрытая премьера". Название и детали постановки театр тщательно скрывал, приглашая зрителей довериться режиссеру и сыграть в эту игру "вслепую". Название и автора произведения раскрыли только после того, как билеты на все показы мая и июня были полностью раскуплены.
"Ночь в Лиссабоне" — предпоследний роман Ремарка о немецких эмигрантах, бегущих от нацистского режима. В этой исповедальной истории не будет хеппи-энда. И всё-таки "Ночь в Лиссабоне" Грымова — спектакль, прежде всего, про большую любовь и веру в человека.
Драйв и одновременно сложность постановки заключается в частой смене локаций: Германия, Австрия, Франция, Португалия — за 2,5 часа герои исколесили половину Европы, они все время куда-то бегут, но зло снова и снова стучится в их дверь. Бары, вокзалы, концлагеря, гостиничные номера, - за счет оригинальных технических решений режиссеру удалось практически невозможное — обеспечить этот эффект постоянного перемещения в пространстве.
Самые яркие роли достались Анастасии Сычевой (Хелен), Александру Колесникову (Йозеф Шварц) и Вадиму Пинскому (Георг Юргенс). И по традиции, как во многих спектаклях Грымова, отдельным персонажем становится музыка.
По признанию Юрия Грымова, тема Второй мировой войны не отпускает его многие годы. Это уже третий спектакль о войне в репертуаре театра после драмы "Человек с глазами Моцарта" и исторической постановки "Цветы нам не нужны" о Нюрнбергском трибунале и тюрьме Шпандау. "Ночь в Лиссабоне" — еще одно посвящение 80-ой годовщине Великой Победы.
Режиссер-постановщик: Юрий Грымов
В ролях:
и др.
Мир собак намного разнообразнее, чем мы привыкли думать. Узнайте о восьми уникальных породах, о которых мало кто слышал в нашей стране.