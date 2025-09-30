Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вето Венгрии против вступления Украины: Евросоюз готовит хитрый ход
Эффект, ради которого бросают длинные косы: лицо становится другим сразу после стрижки
Стойкий коронавирус создаёт новые штаммы: почему длительная инфекция опасна
Гарвардская тарелка переписывает меню: такой приём работает лучше диет
Пушистый охотник дарит добычу: что значит привычка кошки приносить игрушки
Поможет ли пилатес накачать мышцы? Вот что на самом деле нужно для наращивания массы
Весной придётся платить втройне: осенняя ошибка разрывает систему полива — лёд в трубах главнй враг
Маленькая птица — большие требования: чем кормить попугая, чтобы он прожил дольше
Брачный контракт Карины Истоминой: как это изменило её жизнь с Фёдором Смоловым?

Великая история жизни и любви: в Театре Модерн сыграют Ночь в Лиссабоне по Ремарку

2:29
Культура

3, 11 и 31 октября в Московском драматическом театре Модерн состоятся показы спектакля Юрия Грымова "Ночь в Лиссабоне", нашумевшей премьеры конца прошлого и начала нового театрального сезона.

Сцена из спектакля театра Модерн Ночь в Лиссабоне
Фото: Пресс-служба театра Модерн
Сцена из спектакля театра Модерн Ночь в Лиссабоне

Майские и июньские показы этого спектакля шли под вывеской "Закрытая премьера". Название и детали постановки театр тщательно скрывал, приглашая зрителей довериться режиссеру и сыграть в эту игру "вслепую". Название и автора произведения раскрыли только после того, как билеты на все показы мая и июня были полностью раскуплены.

"Ночь в Лиссабоне" — предпоследний роман Ремарка о немецких эмигрантах, бегущих от нацистского режима. В этой исповедальной истории не будет хеппи-энда. И всё-таки "Ночь в Лиссабоне" Грымова — спектакль, прежде всего, про большую любовь и веру в человека.

Драйв и одновременно сложность постановки заключается в частой смене локаций: Германия, Австрия, Франция, Португалия — за 2,5 часа герои исколесили половину Европы, они все время куда-то бегут, но зло снова и снова стучится в их дверь. Бары, вокзалы, концлагеря, гостиничные номера, - за счет оригинальных технических решений режиссеру удалось практически невозможное — обеспечить этот эффект постоянного перемещения в пространстве.

Самые яркие роли достались Анастасии Сычевой (Хелен), Александру Колесникову (Йозеф Шварц) и Вадиму Пинскому (Георг Юргенс). И по традиции, как во многих спектаклях Грымова, отдельным персонажем становится музыка.

По признанию Юрия Грымова, тема Второй мировой войны не отпускает его многие годы. Это уже третий спектакль о войне в репертуаре театра после драмы "Человек с глазами Моцарта" и исторической постановки "Цветы нам не нужны" о Нюрнбергском трибунале и тюрьме Шпандау. "Ночь в Лиссабоне" — еще одно посвящение 80-ой годовщине Великой Победы.

Режиссер-постановщик: Юрий Грымов

В ролях:

  • Анастасия Сычёва,
  • Александр Колесников,
  • Вадим Пинский,
  • Константин Конушкин,
  • Богдан Щукин,
  • Александр Мирлюнди (Жуков),
  • Роман Зубрилин,
  • Михаил Матыченко,
  • Нина Косарева

и др.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Садоводство, цветоводство
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Недвижимость
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Популярное
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее

Мир собак намного разнообразнее, чем мы привыкли думать. Узнайте о восьми уникальных породах, о которых мало кто слышал в нашей стране.

Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Трамп предлагает мягкую оккупацию Газы. ХАМАС решает дилемму смерти с позором или достоинством Любовь Степушова Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма Александр Шторм Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин
Трагедия семьи Кеосаян: что помешало матери проводить сына в последний путь
Витрувианский человек оживает: ДНК да Винчи обещает раскрыть запретные тайны
В США оценили воздушное пространство Крыма как одно из самых защищенных в мире
В США оценили воздушное пространство Крыма как одно из самых защищенных в мире
Последние материалы
Перцы без долгой возни: закуска, которая готовится прямо в банке — 40 минут вместо трёх часов
Одно привычное фруктовое оружие помогает убрать живот: вот как это работает
Ольга Орлова доверила самое ценное: вот почему Ксения Бородина стала крёстной её дочери
Машины в салонах разбирают до последней: россияне устроили рекордный забег перед ноябрём
От нежной карамели до горячего махагона: как найти тот самый идеальный рыжий для себя
Роль, изменившая всё: Безруков указал на вершину карьеры Кологривого, и это не Слово пацана
Химия отдыхает, а пауки бегут: неожиданный способ выгнать незваных гостей без яда
Семь специй, без которых французская кухня невозможна: узнайте секрет
Эти породы собак превратят вашу квартиру в руины: проверьте, нет ли в списке вашего любимца
Вода течёт, но не прямо: что заставляет реки играть с человеком в кривые маршруты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.