Спектакль Не покидай меня Театра Всеволода Шиловского получил специальный приз фестиваля Золотой Феникс

Особенным событием XVIII Международного кинофестиваля актёров-режиссёров "Золотой Феникс" в Смоленске стал показ постановки Всеволода Шиловского "Не покидай меня" — драмы по книге Алексея Дударева о событиях и людях военного времени, одними из первых столкнувшихся с врагом на Белорусском фронте.

Фото: Пресс-служба Московского театра-студии Всеволода Шиловского Театр Шиловского получил диплом XVIII Международного кинофестиваля актёров-режиссёров Золотой Феникс

Пронзительную историю о женском батальоне, который готовит к бою бывший учитель физики, капитан Пётр Михасев, зрители приняли с невероятным теплом и слезами на глазах. Спектакль поразил аудиторию фестиваля глубиной и чистотой передачи образов, созданных артистами Московского театра Всеволода Шиловского.

Постановка, премьера которой состоялась 9 мая 2024 года, получила Специальный приз имени писателя Бориса Васильева. Команде спектакля вручили образ "Золотого Феникса" и диплом, подписанный продюсером фестиваля, директором Гильдии кинорежисёров России фестиваля Игорем Степановым. Этот приз пополнил коллекцию наград спектакля от кино-театрального и журналистского сообществ. На его счету "Премия МК" в категории "Выбор главного редактора", а также упоминания в списке лучших спектакле лонг-листа Российской Национальной театральной премии и Фестиваля "Золотая маска" (сезона 2023-2024гг.)

Московский театр Всеволода Шиловского благодарит губернатора Смоленской области Василия Анохина и заместителя председателя регионального правительства Анастасию Гапееву за помощь при организации гастролей на Смоленщине и за то, что школьники, студенты и члены семей участников СВО смогли посмотреть это спектакль за счёт областного бюджета.

