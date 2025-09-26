Любовный треугольник перерастает в квадрат: почему спектакль Безумные влюбленные стоит увидеть

5 и 6 октября в Театре на Трубной — спектакль "Безумные влюбленные".
Фениса влюблена в соседа Люсиндо, но сердце юноши отдано красавице Херарде — кокетке, умеющей ловко играть чувствами. Чтобы завоевать её внимание, он готов на всё. Но пока Люсиндо мечтает о взаимности, к Фенисе сватается его же отец — старый, незадачливый Бернардо.
Любовные треугольники быстро превращаются в квадраты и даже более причудливые фигуры. "Безумные влюблённые" — это смех, страсть и тонкая ирония великого Лопе де Вега, которая и спустя века заставляет зрителя улыбаться и узнавать себя в героях.
