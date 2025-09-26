Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
19 погибших: какое наказание может грозить производителям подпольного суррогата
Место орхидеи на кухне? Это решение может быть фатальным для её цветения — вот что нужно учитывать
Домашний фитнес рушит мифы: тело меняется быстрее, чем обещают тренажёрные залы
Новая грудь — новая жизнь? Тайны маммопластики, о которых молчат рекламные буклеты
Сначала думать, потом стрелять: в России ответили генсеку НАТО, передумавшему сбивать российские самолеты
Решение, которое кажется случайным, на деле связано с безопасностью: где искать лючок и почему
Египет этой зимой манит туристов, но одна ошибка может превратить отпуск в кошмар
Эволюция в лаборатории: как мыши с человеческим геном меняют наше понимание речи
Ваш освежитель воздуха медленно отравляет кошку: как безобидный аромат приводит к отказу органов

Любовный треугольник перерастает в квадрат: почему спектакль Безумные влюбленные стоит увидеть

Культура

5 и 6 октября в Театре на Трубной — спектакль "Безумные влюбленные".

Сцена из спектакля Театра на Трубной Безумные влюбленные
Фото: Пресс-служба Театра на Трубной
Сцена из спектакля Театра на Трубной Безумные влюбленные

Фениса влюблена в соседа Люсиндо, но сердце юноши отдано красавице Херарде — кокетке, умеющей ловко играть чувствами. Чтобы завоевать её внимание, он готов на всё. Но пока Люсиндо мечтает о взаимности, к Фенисе сватается его же отец — старый, незадачливый Бернардо.

Любовные треугольники быстро превращаются в квадраты и даже более причудливые фигуры. "Безумные влюблённые" — это смех, страсть и тонкая ирония великого Лопе де Вега, которая и спустя века заставляет зрителя улыбаться и узнавать себя в героях.

В ролях:

  • Анастасия Акатова,
  • Александр Мохов,
  • Елена Анисимова

и другие.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Сутулость уходит за минуты: упражнение, которое возвращает плечам правильную форму
Новости спорта
Сутулость уходит за минуты: упражнение, которое возвращает плечам правильную форму
Серые тряпки оживают: один кухонный трюк возвращает одежде яркость и свежесть
Красота и стиль
Серые тряпки оживают: один кухонный трюк возвращает одежде яркость и свежесть
Китай показал, чей Крым: суда, безвиз и готовность строить объекты любой сложности
Мир. Новости мира
Китай показал, чей Крым: суда, безвиз и готовность строить объекты любой сложности
Популярное
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах

Миф про "две атмосферы" в шинах стоит вам топлива, шин и подвески. Где искать правду и как сэкономить десятки тысяч рублей?

Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Спортзал можно вычеркнуть: 5 упражнений дома убирают живот лучше, чем абонемент
Прогулка с собакой превратилась в открытие века: 12-летний мальчик наткнулся на древнее сокровище
Ядерный рывок: Россия готовит мир к новому технологическому укладу Любовь Степушова Климат в автомобиле: эволюция автокондиционеров от прошлого к настоящему Сергей Милешкин Китайский акцент на Амурской осени: что осталось за кадром фестивальных дней Анжела Якубовская
Смертельный поцелуй: какие болезни передаются от любимой кошки, даже если она не выходит на улицу
Вода крадёт жизни: чем Азовское море пугает даже опытных пловцов и рыбаков
Кошка спит на вас не из-за любви: настоящая причина удивит даже опытных владельцев
Кошка спит на вас не из-за любви: настоящая причина удивит даже опытных владельцев
Последние материалы
Историк Дарья Митина: Для Израиля границ 1967 года не существует, Палестина превращена в клочки
Туалет мстит за жёсткую воду: приём, после которого налёт исчезает на глазах
Ядерный рывок: Россия готовит мир к новому технологическому укладу
Шарджа против Дубая: эмират, который готов украсть внимание у туристов
Эти доисторические монстры исчезли вовремя: воскресни они сегодня — мегаполисы утонули бы в крови и руинах
Магия простоты: варенье из кабачков, которое удивит вкусом тропиков
Ген победителя: почему дворняги живут дольше и болеют реже, чем породистые псы
Мороз не перебивает запах: почему зимой пот предаёт чаще, чем в жару
США готовят удар по фарминдустрии Европы
Сметана помогает усваивать витамины: этот процент жирности считается золотой серединой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.