60 вопросов Юрию Грымову: Театр Модерн приглашает на творческий вечер режиссера

Культура

28 сентября в Московском драматическом театре "Модерн" состоится творческий вечер художественного руководителя театра, заслуженного артиста России, режиссера Юрия Грымова.

Режиссер Юрий Грымов
Фото: Пресс-служба театра Модерн
Режиссер Юрий Грымов

"60 вопросов Юрию Грымову" — встреча со зрителями в формате диалога, приуроченная к юбилею режиссера. 6 июля ему исполнилось 60 лет.

"Театр — это семья, и зрители — важная часть нашей семьи. Я решил отметить свой юбилей в кругу семьи", — пояснил Юрий Грымов.

У зрителей будет возможность поговорить с известным режиссером о культуре и искусстве, театре, кино, шоу-бизнесе. Грымов расскажет о своем творческом пути, работе с великими актерами, мастерами кино и театра, покажет эксклюзивные видеоролики, клипы. "Мы коснемся вопросов общественного мнения и карьерного роста, поговорим о том, что такое успех и признание", — проанонсировал встречу Юрий Грымов.

Юрий Грымов — Академик Российской академии кинематографических искусств "Ника", академик рекламы (АКАР), лауреат премии президента РФ, Почетный деятель искусств города Москвы, лауреат премии "Ника".

Последние 10 лет руководит Московским драматическим театром "Модерн", поставил более 20 масштабных спектаклей для взрослой и детской аудитории.

За время работ в кино Юрий Грымов снял более 10 кинокартин, которые получили российские и международные награды. Режиссер ярко отметился в рекламной индустрии, создал 600 рекламных роликов, получивших свыше 70 призов на российских и международных фестивалях.

Современные проекты Юрия Грымова направлены на образование молодого поколения, воспитание нравственных ценностей. Режиссер на регулярной основе проводит лекции и мастер-классы для зрителей и учащихся профильных учреждений культуры.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
