Всё о Еве: спектакль о том, как далеко вы готовы зайти в погоне за успехом

В Театре на Трубной 27 и 29 сентября состоится премьера спектакля "Всё о Еве".

Фото: Пресс-служба Театра на Трубной Сцена из спектакля Театра на Трубной Всё о Еве

Это история о том, как стремление к славе может обернуться кошмаром. Ева — юная секретарша, переполненная амбиций и готовая на любые жертвы ради своей мечты. Но путь её оказывается запутанным лабиринтом интриг и предательств, где каждый шаг несет риск роковой ошибки.

Спектакль заставит задуматься о том, что прячется за сверкающими огнями сцены, и о том, как далеко мы готовы зайти в погоне за успехом, даже если цена окажется слишком высокой.