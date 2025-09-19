Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неожиданные союзники грядок: сорняки, которые приносят урожай — бесплатные помощники садовода
Зона, где человек лишний: тайна, которую скрывает южный Тихий океан — кладбище среди волн
Смартфон крадёт чистоту рук и лица: как бактерии находят путь к организму
Сон с собакой спасает семьи: после такого отдыха ссоры тают быстрее утреннего храпа
Кабриолет за тридцать миллионов: чем бойфренд впечатлил Анну Седокову
Осенние простуды приходят не из-за слабого иммунитета: причина в другом
Охота началась: электрокар, который выглядит дороже Tesla и приковывает взгляды на улицах
Дешёвый палач дорогих средств: это средство превращает уборку в магию без переплат
Маленькая чашка — большой эффект: напиток запускает тайный механизм радости

Всё о Еве: спектакль о том, как далеко вы готовы зайти в погоне за успехом

0:39
Культура

В Театре на Трубной 27 и 29 сентября состоится премьера спектакля "Всё о Еве".

Сцена из спектакля Театра на Трубной Всё о Еве
Фото: Пресс-служба Театра на Трубной
Сцена из спектакля Театра на Трубной Всё о Еве

Это история о том, как стремление к славе может обернуться кошмаром. Ева — юная секретарша, переполненная амбиций и готовая на любые жертвы ради своей мечты. Но путь её оказывается запутанным лабиринтом интриг и предательств, где каждый шаг несет риск роковой ошибки.

Спектакль заставит задуматься о том, что прячется за сверкающими огнями сцены, и о том, как далеко мы готовы зайти в погоне за успехом, даже если цена окажется слишком высокой.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Домашние животные
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Домашние животные
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Котлеты тают во рту: вот что можно добавить в фарш вместо размоченного хлеба
Еда и рецепты
Котлеты тают во рту: вот что можно добавить в фарш вместо размоченного хлеба
Популярное
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо

Таймень — рыба-легенда сибирских рек. Её называют речным тигром за силу, хищный характер и уникальную повадку. Почему эта рыба так ценится рыболовами и охраняется государством.

Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Когда голод наступал с полей, в бой шёл хорёк: как маленький зверёк спасал урожай в СССР
Заморозка белых грибов: всего одна ошибка испортит этих царей леса — узнайте, как её избежать
Секретный автомобиль Сталина: что скрывает история бронированного ЗиС-110 Сергей Милешкин Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Трамп взорвал Евросоюз: вот что он предложил вместо санкций России
Названо животное, которое практически не спит: его выносливости позавидует любой человек
Малина растёт, но не плодоносит? Один приём превращает зелень в ягоды
Малина растёт, но не плодоносит? Один приём превращает зелень в ягоды
Последние материалы
В США раскрыли классификацию ядерных держав: кто сегодня держит мир в страхе
Сон с собакой спасает семьи: после такого отдыха ссоры тают быстрее утреннего храпа
Кабриолет за тридцать миллионов: чем бойфренд впечатлил Анну Седокову
Осенние простуды приходят не из-за слабого иммунитета: причина в другом
Охота началась: электрокар, который выглядит дороже Tesla и приковывает взгляды на улицах
Дешёвый палач дорогих средств: это средство превращает уборку в магию без переплат
Всё о Еве: спектакль о том, как далеко вы готовы зайти в погоне за успехом
Маленькая чашка — большой эффект: напиток запускает тайный механизм радости
Осень превращает кожу в пустыню быстрее отопления: работает простое правило трёх минут
Индия продолжит импорт российской нефти, несмотря на переговоры с США
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.