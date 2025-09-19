Интерактивный спектакль по Пушкину в Московском молодежном театре завоюет сердца зрителей!

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:18
Культура

21 сентября в Московском молодежном театре состоится премьера спектакля "Царь Салтан". 

Сцена из спектакля Царь Салтан
Фото: Пресс-служба Московского Молодежного Театра
Сцена из спектакля Царь Салтан

Спектакль по произведению А. С. Пушкина "Сказка о царе Салтане". Музыкальная, динамичная и очень озорная постановка, созданная Народным артистом России Вячеславом Спесивцевым, будет интересна зрителям всех возрастов.

На сцене, как во времена шекспировского театра, отсутствуют декорации, но с началом действия зритель об этом совершенно забывает — он уже увлечен интригами при дворе царя Салтана, он уже переживает за судьбу наследника и матери, и вместе с актерами всеми силами пытается помочь молодому князю Гвидону. А еще зрителю предстоит познакомиться с Белкой, которая жонглирует орехами, с тридцатью тремя богатырями под предводительством дядьки Черномора, с веселыми заморскими гостями и, конечно, с Царевной-Лебедем — изумительно красивой волшебницей, которая одним движением крыла превращает Гвидона то в комара, то в шмеля…

Спектакль — интерактивный, зрители вовлечены в действие.

В постановке заняты ведущие актеры Московского Молодёжного театра, а также воспитанники студий при театре.

12 +

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
