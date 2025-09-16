Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Театр Модерн сыграет шекспировскую трагедию в постановке Юрия Грымова

2:18
Культура

"Величайший враг спрячется там, где вы будете меньше всего его искать". (Гай Юлий Цезарь)

Сцена из спектакля театра Модерн Юлий Цезарь. LIVE
Фото: Пресс-служба театра Модерн
Сцена из спектакля театра Модерн Юлий Цезарь. LIVE

25 сентября в театре "Модерн" покажут спектакль Юрия Грымова "Юлий Цезарь. LIVE" — шекспировскую трагедию в современном звучании с участием заслуженных артистов Игоря Яцко, Любови Новак и Леонида Трегуба, роль Цезаря блестяще исполняет Петр Ступин.

Гай Юлий Цезарь, Марк Юний Брут, Марк Антоний — эти имена остались в памяти поколений не только благодаря гению Шекспира. Это символы. Символы жажды власти и той цены, которую правители готовы за нее заплатить. Но не политики, а Народ является главным героем постановки в театре "Модерн".

Как писал великий драматург, "человек похож на маленькое государство, в котором вспыхнуло междоусобие". Юрий Грымов выводит собственную сюжетную линию пьесы: заговорщики погибают сразу же в день убийства Цезаря. Чем же обернется для Рима такой поворот? По сути, герои бессмертной трагедии предсказывают человечеству его будущее: поступками людей будут руководить пороки и стремление к сиюминутной выгоде, а главному персонажу всей мировой истории — Народу — будет отведена роль игрушки в руках заговорщиков. Смерть Юлия Цезаря вместо перемен и спасения приносит обществу Древнего Рима полный хаос, но Народ вполне доволен, получая положенные ему "хлеб и зрелища".

Трагедия Уильяма Шекспира о римском императоре была настоящим "хитом" при его жизни. В театре "Модерн" она и сегодня звучит ярко и современно.

Юрий Грымов: "Эта история случилась две тысячи лет назад и будет такой же еще через тысячу лет. Общество порой оказывается невероятно жестоким, обретая власть. Со времён Шекспира ничего не изменилось".

Режиссер-постановщик спектакля — Юрий Грымов.

В главных ролях:

  • Пётр Ступин,
  • Игорь Яцко,
  • Любовь Новак,
  • Алексей Багдасаров,
  • Александр Толмачёв,
  • Александр Мирлюнди (Жуков),
  • Леонид Трегуб.
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
