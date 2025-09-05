Сцена Мельников чуть опустела, а мы прибрели: на открытии 38-го сезона Юрий Грымов представил новых артистов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:36
Культура

Московский драматический театр "Модерн" официально открыл новый 38-й театральный сезон. На традиционном сборе труппы художественный руководитель театра Юрий Грымов рассказал о планах и представил новых артистов театра.

Инсталляция к премьере Цветы для Элджернона. 30 лет спустя в фойе театра Модерн
Фото: Пресс-служба театра Модерн by Полина Капица
Инсталляция к премьере Цветы для Элджернона. 30 лет спустя в фойе театра Модерн

С этого сезона в труппу "Модерна" окончательно перешел заслуженный артист РФ Дмитрий Бозин, который многие годы служил в Театре Романа Виктюка (теперь это сцена "Мельников"). Дмитрий Бозин один из тех, кому не досталось ролей после объединения бывшей труппы Виктюка с труппой Театра на Бронной. "Нет во мне необходимости у Театра на Бронной. Спектакли Романа Виктюка закрыты, в здании на Стромынке идет глубокий ремонт", — рассказал Дмитрий Бозин. По его мнению, после увольнения почти 20 артистов, которые составляли костяк Театра Романа Виктюка, вряд ли можно рассчитывать на возобновление спектаклей Мастера.

"Театр "Модерн" для меня один из самых вдохновенных театров, потому что находится на территории эксперимента, исследует темы, которые мало кто затрагивает, и мне нравится масштаб мышления Юрия Грымова", — так Дмитрий Бозин объяснил свое решение присоединиться к труппе "Модерна".

В качестве приглашенных актрис в спектакли Грымова уже введены Анна Нахапетова и заслуженная артистка РФ Людмила Погорелова, которой доверена одна из главных ролей в новом спектакле сезона "Цветы для Элджернона. 30 лет спустя". На сцене "Модерна" замечен также Михаил Половенко, еще один ученик Романа Виктюка.

"Это люди большой культуры, большого дарования, всецело любящие театр — удивительное приобретение для нас", — сказал со сцены худрук "Модерна" Юрий Грымов, а потом взял вентилятор и сдул с актеров сцены "Мельников" слой муки.

 

Премьера спектакля "Цветы для Элджернона. 30 лет спустя" назначена на 25 и 26 октября. Это будет авторский взгляд режиссера на продолжение истории Чарли Гордона. По словам Юрия Грымова, эту постановку он посвящает одному из своих самых любимых писателей Дэниелю Кизу.

Среди ярких премьер "Модерна" спектакль "Ночь в Лиссабоне" по мировому бестселлеру Э. М. Ремарка, эта постановка уже в репертуаре театра. Проанонсирована также премьера детского музыкального спектакля "Рапунцель" по мотивам сказки братьев Гримм.

Традиционно в 38-м сезоне пройдут встречи со зрителями, лекции и творческие вечера. Юрий Грымов продолжит цикл своих авторских лекций: "Вызов: эпоха Возрождения", "Япония. Югэн", "Путешествие в Голливуд", "Как нами управляют", а также анонсирована новая лекция "Наблюдение за хищником". А 28 сентября состоится творческий вечер режиссера "60 вопросов Юрию Грымову" — диалог со зрителями приурочен к юбилею худрука "Модерна".

Кроме того, как рассказали в пресс-службе театра, спектакль-кино "Война и мир. Русский Пьер", созданный на основе театральной постановки Юрия Грымова с участием хора им. А. В. Свешникова, с октября будет доступен для зрителей на всех онлайн-платформах. В съемках киноверсии участвовали лучшие мастера в области операторского искусства, монтажа, звукорежиссуры, цветокоррекции.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
