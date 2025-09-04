Любовь без масок: спектакль Дама с камелиями раскрывает тайны души

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Культура

11 и 12 сентября в Театре на Трубной покажут спектакль "Дама с камелиями".

Мир куртизанки Маргариты Готье полон обожания и восхищённых взглядов мужчин, она кажется недоступной и уверенной в себе. Но за блеском скрывается глубокая пустота. 

Все меняется с появлением Армана Дюваля — он приносит ей искру надежды на искреннюю, настоящую жизнь. Сможет ли пылкая страсть и внутренний голос победить преграды на пути к настоящей любви, к той самой, что не требует масок и превратностей, а открывает сердце без страха и сомнений?

В главной роли — Валерия Ланская.

