Спектакль Капитан Немо: откройте для себя подводный мир в Московском Молодежном театре

2:20
Культура

11 сентября в 19:00 (мск) в Московском Молодежном театре состоится премьера спектакля "Капитан Немо" по роману Жюля Верна.

Афиша спектакля Московского Молодежного театра Капитан Немо
Фото: Пресс-служба Московского Молодежного Театра
Афиша спектакля Московского Молодежного театра Капитан Немо

Режиссер и автор инсценировки: Семен Спесивцев

Это спектакль о красоте Богом созданного нашего мира, удивительного мира Природы, живой и неживой, о красоте подводного мира — обо всем том, от чего человек в наше время все больше и больше отдаляется. Если когда-то все эти красоты: горы, моря, небо, — вдохновляли художников и поэтов, певцов, композиторов и т. д., то сейчас человек потерял связь с естественным окружением и вошел в эту выдуманную жизнь интернета, соцсетей, современной политической повестки, нереальный, мифический мир, что становится за будущее человека даже страшно — а что будет дальше? Особенно с подрастающим поколением, и наша задача развернуть их в сторону того живого, удивительного мира, в сторону тех красот, которые "не знают барьеров и не знают границ", — говорит капитан Немо: "Спуститесь на тридцать футов вниз, под воду, и там нет границ, и вы совершенно свободны".

История капитана Немо будет рассказана от лица ученого Аранакса и его слуги Канселя, которые вместе со зрителем пускаются в увлекательное кругосветное путешествие по подводному миру. Одним из персонажей будет океан — стихия, в которую влюблен Немо, для него это не соленая вода, а живое, дышащее, прекрасное, плодородное — все то, что в себя вбирает женское начало, и для него образ моря это образ любимой женщины.

Спектакль, в котором будет много хорошей музыки, красивых танцев, много света и красок. Спектакль интерактивный, что вообще характерно для Молодежного театра.

Яркие, оригинальные костюмы, неожиданные технические решения, мистика, настоящая дружба, верность, любовь, отвага и честь — это спектакль "Капитан Немо", который войдет в проект Народного артиста России Вячеслава Спесивцева "Классика в классе". Стилистика и богатый язык французского писателя Жюля Верна бережно сохранены создателями спектакля в первозданном виде.

12 +

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
