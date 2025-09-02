Театр МОСТ представляет Золотую коллекцию Славутина и открывает набор в знаменитую актёрскую школу

Старт 26-го театрального сезона Театра "МОСТ" начался со спектаклей, которые составляют "Золотую коллекцию Евгения Славутина", с постановок, которые в разные годы были представлены мастером и неизменно — с успехом.

Фото: Пресс-служба театра МОСТ Сцена из спектакля Театра МОСТ Сирано

На каждом осеннем показе сценических историй художественного руководителя коллектива заготовлены атмосферные сюрпризы — интерактивы артистов и администраторов театра. Каждый раз творческая молодёжь планирует удивлять импровизацией до начала спектаклей. Что это будет — тайна, которая откроется лишь зрителям.

4 сентября в 19:00 на Основной сцене пройдёт показ "Вальпургиевой ночи" (18+) — трагифарса, принесшего театральную славу писателю Венедикту Ерофееву и режиссёру — основателю Театра "МОСТ". Первая театральная версия этого произведения в мире была представлена Славутиным ещё на сцене Студенческого театра МГУ, вторая — в текущем репертуаре.

9 сентября в 19:00 на Основной сцене покажут "Скапена. Неаполитанскую комедию" (16+). Авторский вариант захватывающей остросюжетной пьесы Жана-Батиста Мольера, известной всему миру под названием "Проделки Скапена". Режиссёр переописал происходящее у классика, сделав действо ещё более смешным и трогательным.

10 сентября в 19:00 на Основной сцене состоится показ "Книги судеб" (12+). Ретро-мелодрама стала бенефисом заслуженной артистки РФ Людмилы Давыдовой. Спектакль объединяет две разные истории любви, а ещё - юмор, нежность и музыку. Режиссёр называет постановку свои лучшим спектаклем.

12 сентября в 19:00 на Основной сцене представят "Сирано" (16+) — героическую комедию, историю любви французского поэта, аранжированную пением соловьев на Шанз-Элизе и вокалом исполнительницы и композитора Алины Симоновой. Главный образ с горделивым профилем воссоздаёт ведущий артист Театра "МОСТ" Александр Сизов.

За творчеством Евгения Славутина можно не только наблюдать, но и — взаимодействовать с мастером. Для тех, у кого есть студенческий билет, талант и возраст до 24 лет, могут поучаствовать в конкурсном наборе в актёрскую школу Театра "МОСТ". Прошедшие отборочные испытания бесплатно будут обучаться по уникальной методике основателя театра, а в будущем, возможно, стать частью труппы. Подробная информация о наборе — на официальном сайте.