В Театре на Трубной в сентябре покажут спектакль о семейных тайнах

Культура

7, 22 и 23 сентября Театр на Трубной представит спектакль "Семейный шкаф и его обитатели".

Сцена из спектакля Театра на Трубной Семейный шкаф и его обитатели
Фото: Пресс-служба Театра на Трубной
Знакомство с родителями становится увлекательной и сложной историей, полною неожиданных поворотов. С каждым мгновением тайны, казавшиеся раньше безобидными, раскрываются, и зрители узнают то, что долгое время скрывали друг от друга близкие люди.

После откровенного разговора их жизни меняются навсегда — прошлое уже не вернуть, а будущее откроется новыми возможностями и испытаниями.

В главной роли — Елена Проклова.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
