В Театре на Трубной в сентябре покажут спектакль о семейных тайнах

7, 22 и 23 сентября Театр на Трубной представит спектакль "Семейный шкаф и его обитатели".
Знакомство с родителями становится увлекательной и сложной историей, полною неожиданных поворотов. С каждым мгновением тайны, казавшиеся раньше безобидными, раскрываются, и зрители узнают то, что долгое время скрывали друг от друга близкие люди.
После откровенного разговора их жизни меняются навсегда — прошлое уже не вернуть, а будущее откроется новыми возможностями и испытаниями.
В главной роли — Елена Проклова.
В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.