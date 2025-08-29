Театр Модерн откроет новый сезон премьерой по Ремарку

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Культура

4 сентября в театре "Модерн" Юрия Грымова официально стартует новый, 38-ой театральный сезон. И откроется он премьерой, которая уже стоит в репертуаре театра, — спектаклем "Ночь в Лиссабоне" по роману Эриха Марии Ремарка.

Сцена из спектакля театра Модерн Ночь в Лиссабоне
Фото: Пресс-служба театра Модерн
Сцена из спектакля театра Модерн Ночь в Лиссабоне

Майские и июньские показы этого спектакля шли под вывеской "Закрытая премьера", название и детали постановки театр тщательно скрывал, был заявлен только режиссер Юрий Грымов и имена актеров без указания персонажей. Название и автора произведения раскрыли только после того, как полностью были скуплены билеты на все показы мая и июня. По словам Грымова, решение засекретить постановку не было маркетинговой уловкой, это всего лишь игра со зрителем, а заодно и проверка степени доверия к театру.

"Ночь в Лиссабоне" — предпоследний роман Ремарка о немецких эмигрантах, бегущих от нацистского режима. По признанию Юрия Грымова, тема Второй мировой войны не отпускает его многие годы. Это уже третий спектакль о войне в репертуаре театра после драмы "Человек с глазами Моцарта" и исторической постановки "Цветы нам не нужны" о Нюрнбергском трибунале и тюрьме Шпандау.

В этой исповедальной истории не будет хеппи-энда. И всё-таки "Ночь в Лиссабоне" — спектакль, прежде всего, про большую любовь и веру в человека, вопреки кошмару, охватившему мир, — так задумал его режиссер.

Драйв и одновременно сложность этого спектакля заключается в частой смене локаций: Германия, Австрия, Франция, Португалия — за 2,5 часа герои объездили всю Европу. Бары, вокзалы, концлагеря, гостиничные номера, - за счет оригинальных технических решений режиссеру удалось практически невозможное — обеспечить этот эффект постоянного перемещения в пространстве.

Самые яркие роли достались Анастасии Сычевой (Хелен), Александру Колесникову (Йозеф Шварц) и Вадиму Пинскому (Георг Юргенс). И по традиции, как во многих спектаклях Грымова, отдельным персонажем становится музыка. После первых показов "Ночи в Лиссабоне" по настоятельной просьбе зрителей худрук Модерна решил публиковать на официальном сайте театра плей-листы своих постановок — название и авторов композиций, которые помогают режиссеру и актерам подарить зрителю настоящий шедевр.

Ближайшие показы спектакля "Ночь в Лиссабоне" 4 и 13 сентября, 3, 11 и 31 октября.

Режиссер-постановщик: Юрий Грымов

В ролях:

  • Анастасия Сычёва,
  • Александр Колесников,
  • Вадим Пинский,
  • Константин Конушкин,
  • Богдан Щукин, Александр Мирлюнди (Жуков),
  • Роман Зубрилин,
  • Михаил Матыченко,
  • Нина Косарева

и др.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
